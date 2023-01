Conheça o JW Marriott, luxuoso hotel que lançou um pacote exclusivo para os amantes de futebol

Para aqueles apaixonados por futebol e amantes de uma estadia confortável e luxuosa, uma opção em São Paulo é a melhor escolha. O JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista, está promovendo uma experiência incrível para os amantes de futebol.

Numa iniciativa inédita junto à casa oficial da UEFA no Brasil, o evento propõe ao público uma imersão completa dentro do maior campeonato do mundo, com experiências sensoriais, tecnológicas e mecânicas. O objetivo é surpreender fãs e apaixonados pelo futebol, que não abrem mão de muito conforto e qualidade.

O pacote inclui hospedagem em apartamento Deluxe, café da manhã no restaurante Neto, degustação de cervejas artesanais no Bar Caju, localizado no lobby do hotel, dois time cards de 1h cada para ser utilizado em todas as atrações do evento. No último fim de semana, os hóspedes puderam aproveitar a oportunidade para visitar a taça UEFA, que esteve em exposição no Shopping Parque da Cidade.

A JW Marriott faz parte do portfólio de marcas de luxo da Marriott International e conta com propriedades e resorts em destinos singulares ao redor do mundo. A marca é um tributo a J. Willard “J.W.” Marriott, fundador da Marriott International, para ele, era importante priorizar seu próprio bem-estar para cuidar ainda melhor das outras pessoas.

Inspiradas nessa filosofia e focadas no bem-estar holístico, o JW Marriott São Paulo conta com espaço de piscina aquecida, sauna e SPA. Segundo a assessoria, o objetivo é que os hóspedes possam ter um espaço de lazer que ajude a se sentirem completos e os incentivem a cuidar da mente e nutrir o corpo.

Atualmente, a marca conta com mais de 100 hotéis em mais de 35 países e territórios ao redor do mundo. Eles hospedam viajantes sofisticados e conscientes em busca de experiências que promovam atenção plena, conexões relevantes e o cuidado com a alma.

A JW Marriott faz parte do Marriott Bonvoy, programa global de viagens da Marriott International que oferece a seus sócios um portfólio de marcas globais, experiências exclusivas com os Marriott Bonvoy Moments e benefícios, como estadias grátis e reconhecimento de status Elite.

O portfólio do Marriott Bonvoy oferece hospedagem em propriedades renomadas, reunidas em 30 marcas focadas em todos os tipos de jornada. The Ritz-Carlton, St. Regis e W Hotels são alguns exemplos das opções de luxo de viagens desse segmento.

Os sócios podem acumular pontos por estadias em hotéis, resorts All-Inclusive e propriedades premium para aluguel de temporada, e usando os cartões de crédito parceiros. Os pontos podem ser usados para cobrir estadias, Marriott Bonvoy Moments e produtos de luxo nas Marriott Bonvoy Boutiques.

