Conheça o iate avaliado em R$ 22 milhões que navega em águas brasileiras

O iate modelo Ferretti Yachts 670, que surpreendeu o público na maior feira náutica indoor da América Latina em setembro de 2023, em São Paulo, já navega em águas nacionais, especificamente no litoral do estado de São Paulo.

Avaliado em mais de R$ 22 milhões, o iate impressiona pelos seus mais de 20 metros e por carregar a excelência da marca Ferretti Yachts, uma das maiores fabricantes de iates de luxo do mundo. A embarcação foi produzida em terras brasileiras pelo Grupo OKEAN, única empresa fora da Itália que detém a licença de fabricação das embarcações de luxo do estaleiro europeu.

“O sucesso da Ferretti Yachts 670 no São Paulo Boat Show foi evidente, considerando também a força que a marca italiana tem no país. A entrega deste modelo é mais um marco na história do Grupo OKEAN, pois é mais um passo no crescimento da nossa empresa. Também reforça a confiança do renomado estaleiro internacional Ferretti na mão de obra brasileira, que resulta nas excelentes embarcações que são produzidas aqui, como os próprios modelos da OKEAN Yachts. O potencial náutico brasileiro é gigante, e entregar um modelo de iate tão completo e requintado, que envolveu centenas de trabalhadores, também é um demonstrativo do potencial do setor na geração de empregos e desenvolvimento do país”, comenta Roberto Paião, CEO do Grupo OKEAN.

Este é o primeiro iate de 67 pés da marca e o quarto modelo de embarcação da Ferretti Yachts produzida no país pelo Grupo OKEAN que ganha as águas nacionais. É o primeiro barco que tem design externo assinado pelo arquiteto italiano Filippo Salvetti e impressiona pela sua dimensão, sofisticação e imponência que unem os conceitos moderno e clássico, principalmente pelas linhas futuristas e totalmente inovadoras.

Interior do Ferretti Yachts 670.

Conheça a Ferretti Yachts 670

Além das inconfundíveis linhas que refletem o verdadeiro design italiano, as áreas externas do modelo de 67 pés da Ferretti Yachts convidam os tripulantes a desfrutarem de banhos de sol nos solários, além de serem, também, opção para relaxamento para aproveitarem momentos durante a navegação. Versátil, o diferencial desta embarcação são as duas mesas de proa, de apoio aos sofás, que possibilitam aos viajantes aproveitarem ainda mais o exterior da embarcação e se reunirem para aproveitarem refeições com vista para o mar. O acesso a esta área do barco se dá por meio de passadiços laterais altos e seguros.

O interior da embarcação pode ter diferentes configurações. São 4 cabines e a suíte principal tem um lounge com sofás, além de closet e banheiro privativo. No total, a embarcação recebe até 18 pessoas durante o dia.

O salão principal da embarcação traz fluidez na circulação. O posto de comando principal, no lado direito do barco, é totalmente completo e possibilita ampla vista do mar, e o espaço também é equipado com cozinha completa, sofás e mesa de jantar que comportam de 5 a 6 pessoas. A sala de estar possui sofás largos, aparador e dois armários que harmonizam com todo o ambiente. Já a popa, além de ser totalmente equipada para uso de diferentes refeições, também tem plataforma submergível deslizante que privilegia o contato com as águas.

Quanto ao amplo flybridge (pavimento superior), é equipado com segundo posto de comando, idêntico ao principal, e possibilita a confraternização do piloto com os passageiros, além de sofá em ‘U’, mesa e balcão. Na parte frontal deste espaço, um solário ocupa de bordo a bordo o fly.