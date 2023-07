Conheça Diogo Snow, o grafiteiro por trás das paredes de Drake e Bieber

As obras dele estão nas paredes do cantor Drake, do casal Justin e Hailey Bieber, do jogador Neymar, e da atriz Cleo Pires. Brasileiro, utiliza o grafite para expressar a sua arte em quadros, paredes e até carros. Esse é o multiartista Diogo Snow, que está com uma exposição gratuita aberta no Beco do Batman, em São Paulo.

Natural de Santo André, na Grande São Paulo, Snow mora há 20 anos em Toronto, no Canadá. Ele passeia por diversas expressões artísticas, mas é no grafite onde viu uma oportunidade de viver da arte. Após um golpe e uma decepção na carreira musical, começou a pintar como um refúgio dos problemas. "Eu postei nas redes sociais e uma pessoa disse que queria comprar. Falei que só precisava pagar o material. Na semana seguinte fiz outro, e quando percebi tinha um negócio", diz.

E para fazer o negócio crescer, ele pensou em algumas estratégias para dar mais visibilidade ao seu trabalho. Como mora em Toronto, queria fazer uma obra que representasse a cidade para alguém que também fosse ícone da metrópole. "O Drake colocou a cidade no mapa e é muito ligado com a arte local", lembra. Decidiu então enviar uma obra para ele, que foi postada nas redes sociais pelo cantor.

"Depois disso, o pai do pai do Justin Bieber me contatou que ele queria um quadro para o filho", lembra. Dali para frente, várias celebridades passaram a pedir seus grafites, deixando-o ainda mais conhecido. Agora, suas obras são comercializadas em valores que podem chegar a US$ 30 mil.

Um dos pontos altos da carreira foi em 2021, quando esteve no Art Basel Miami, em que pintou uma Lamborghini suspensa por um guindaste. E tudo isso transmitido ao vivo. Posteriormente, o carro foi vendido como NFT -- uma obra de arte digital com certificado de propriedade e autenticidade criptografado -- por US$ 500 mil.

Diogo Snow acredita que os NFTs podem ser tornar uma boa oportunidade os artistas. Ele, inclusive, é fundador de uma plataforma no Canadá. "As minhas próximas artes terão com um chip. Muitas obras que eu vendi não sei mais onde estão. A ideia é que toda vez que um comprador vender, ele transfere o blockchain para um outro", explica.

Exposição em SP

Para a exposição em São Paulo, Diogo Snow trouxe 16 obras inéditas que contam com o seu traço mais característico: as cores preto e branco, com o moicano rosa -- sua marca registrada, o 'Pink Punk'. As peças são produzidas com spray e materiais como acrílico, resina e até pó de diamante, e algumas delas fazem homenagem a figuras como Anitta, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Monalisa, Mickey Mouse e, como não podia faltar, o Batman.

"Fiz por muito tempo arte customizada. Agora, eu estou me libertando e pintando exatamente o que vem do meu coração. Na minha arte as pessoas vão ver preto, branco, e esse rosa choque, que é a minha cor favorita, e que traz uma energia muito boa", afirma.

Serviço

Exposição Diogo Snow - ZIV Gallery

Local: Rua Gonçalo Afonso, 119 - Beco do Batman, Vila Madalena

Data: partir de 21 de julho. Todos os dias, das 10h às 19h.

Entrada gratuita