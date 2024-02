Conheça o espumante premiado, irmão da Chuva de Prata e feito com uvas para champanhe

Está na memória afetiva de muitas famílias brasileiras, especialmente nas comemorações de final de ano, um brinde com uma Chuva de Prata. O espumante adocicado é o best seller da CRS Brands, uma das maiores empresas de bebidas do Brasil que produz 5 milhões de caixas (que podem ter de 6 a 12 litros cada) todos os anos e exporta para cerca de 40 países. Mais 5 milhões de caixas de bebidas também saem dos portões da companhia anualmente só que o envaze é feito para outras grandes multinacionais.

No portfólio próprio estão 14 marcas, com mais de 60 produtos, como a sidra Cereser, o vinho de mesa Dom Bosco e a vodka Roskoff, além da já citada Chuva de Prata. Para além desses produtos consolidados no mercado, a CRS Brands tem um espumante fino, vencedor de mais de uma dezena de prêmios nacionais e internacionais, incluindo medalha de ouro no Concurso do Espumante Brasileiro.

Trata-se da George Aubert. A vinícola foi adquirida pela CRS Brands em 2017 com o intuito de entrar em um segmento de bebidas mais premium, como explica Alexandre Wolff, CEO da CRS Brands. "Fazia todo sentido entrar neste negócio porque não tínhamos nenhum produto de espumante com uvas finas", diz.

Toda a elaboração da vinícola é feita no Rio Grande do Sul, com uvas Chardonnay e Pinot Noir. As castas são as que mais se adaptam a diferentes tipos de terroirs e originam bons vinhos, incluindo os maiores champanhes do mundo. São elaborados oito variedades de rótulos, incluindo brut, rosé, moscatel e Prosecco a preços que variam de R$ 45 a R$ 112.

Crescimento de 40%

A produção anual tem um volume considerável, com 360 mil garrafas. Alexandre Wolff conta que as vendas são focadas em mercado que tradicionalmente não tem muito concorrente de vinhos nacionais, por questões de distância. Aproximadamente 32% das vendas da George Aubert são para os estados da região Nordeste, seguido do estado de São Paulo, com 30%.

A vantagem, segundo o CEO, é que como a CRS Brands já tem uma cadeia logística de distribuição das bebidas consolidada, fica fácil transportar o espumante produzido em solo gaúcho para todo o território nacional.

Resultado disso é que somente em 2023, o crescimento foi de 40% nas vendas e a companhia projeta manter o ritmo de crescimento para este ano. O salto é significativo, considerando que o executivo projeta um crescimento para toda a empresa de 16% e 20%.

Garrafa mini e casas noturnas

Para alcançar o novo crescimento de 40%, a ideia central é apostar em diversificar os canais de venda. "Nosso foco está em criar parcerias com bares, restaurantes, boates e baladas. São locais onde o público que consome o espumante vai socializar e certamente esse produto atende às necessidades", explica Alexandre Wolff,.

Também está nos planos da marca o envaze de uma garrafa menor, de 180 ml, ideal para ser consumida em casas noturnas. Todo o conceito da embalagem ainda está em fase de desenvolvimento e deverá estar no mercado nos próximos meses.