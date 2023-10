Conheça o campo de golfe ultraexclusivo que cobra R$ 5 milhões para ser membro

Foi inaugurado no sul da Flórida, nos Estados Unidos, o Shell Bay Club, o primeiro clube de golfe privado construído na região de Miami em 25 anos. Para fazer parte deste seleto espaço é preciso desembolsar US$ 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões, para ser membro. Todo o complexo foi projeto por Greg Norman, reconhecido como um dos principais atletas do esporte.

O percurso profissional apresenta um design propositalmente sustentável situado em um ambiente isolado entre o Oceano Atlântico e a hidrovia Intracoastal Waterway. Os jogadores de golfe serão testados com uma variedade de opções de tacadas de risco e recompensa, juntamente com os desafios aquáticos mais comuns nos tees do campeonato.

Com 7.254 jardas, oferece um dos percursos mais longos do sul da Flórida, com uma classificação de inclinação de 148 e uma classificação de percurso de 76,1. Complementando o trajeto do campeonato, está um percurso par 3 onde os jogadores experimentam conceitos taticamente divertidos, incluindo punchbowl, Redan e double plateau greens.

“O campo em Shell Bay é uma das experiências de golfe mais exclusivas e puras que já projetei”, diz o designer de campos e lenda do golfe Greg Norman. “Completamente isolado do ambiente, o layout caminhável irá capturar a verdadeira essência do jogo com fairways imaculadamente condicionados, bunkers extensos em estilo de faixa de areia e greens contornados que testam todos os tacos em sua bolsa”, afirma.

Condomínio, quadras de tênis e resort

Além das instalações para o golfe, o Shell Bay Club também oferece uma experiência gastronômica ao ar livre na cozinha aberta do chef, apresentando um menu assinado e pratos exclusivos alternados semanalmente. O espaço gastronômico marca o primeiro conceito no programa culinário de Shell Bay, com um restaurante maior após a conclusão da construção do Clubhouse.

Dentro do complexo ainda está em fase final de construção 108 unidades de condomínio e cobertura gerenciadas pela Auberge Resorts Collection. Os apartamentos terão vistas panorâmicas do campo de golfe profissional e da hidrovia.

Os membros do clube também terão acesso a refeições privadas nas residências, um diretor de residências e concierge, programação personalizada de fitness e bem-estar. Faz parte da estrutura ainda quatro quadras de tênis Grand Slam, quadras de pickleball e quadras de padel, além de uma marina privada com 48 vagas para acesso direto à água. O Shell Bay receberá em breve um resort boutique de 60 quartos assinado pela Auberge Resorts Collection.