Conheça o azeite italiano que vendeu mais 2,5 milhões de litros em 2023 e quer conquistar o Brasil

Ainda que o preço do azeite tenha alcançado o maior patamar dos últimos sete anos, o óleo produzido a partir de azeitonas conseguiu crescer 2,7%, de acordo com levantamento da NIELSENIQ 2023. E, de acordo com dados recentes do Conselho Oleícola Internacional (COI), o Brasil é o quarto mercado mundial de azeites.

Ainda que o momento não seja positivo, a marca de azeites italiana Filippo Berio teve o maior desempenho no país no ano passado, registrando um crescimento de 115%. Apenas em 2023, a companhia vendeu 2,5 milhões de litros de azeite e, entre janeiro e outubro, a quantidade de produtos vendidos cresceu 70%.

Há dois anos, a marca tinha distribuição em 27% no varejo do Brasil e, atualmente, está presente em metade dos varejistas brasileiros.

“A Filippo Berio é líder absoluta no Reino Unido, com mais de 25% do mercado de azeites, e desfruta de uma posição de destaque nos Estados Unidos, Rússia e Suíça. Agora, estamos comprometidos com os consumidores do Brasil, o quarto maior mercado mundial de azeite, com um potencial incomparável para se tornar a escolha preferida dos amantes da gastronomia e da saúde”, diz o Diretor Comercial da Filippo Berio na América do Sul e vice-presidente da OLIVA - Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite De Oliveira, Leonardo Johnson Scandola.

Mercado nacional

O azeite de oliva extra virgem é um produto com um grande potencial de consumo no Brasil. Desde a abertura de seu escritório, em São Paulo, a Filippo Berio cresceu 115% em volume de vendas, apesar da pandemia. Em apenas três anos, a empresa mais que dobrou seus resultados.

“Esse crescimento notável é um testemunho do amor dos brasileiros pela tradição e qualidade da cozinha italiana, à medida que os consumidores descobrem a autenticidade e o sabor inigualável de nossos azeites premium”, diz Leonardo Scandola.

O Grupo SALOV, detentor da marca Filippo Berio, é a maior indústria de azeite da Itália. Em 2022, registrou uma produção de aproximadamente 120 milhões de litros, com um faturamento de R$ 2,73 bilhões e presença em 75 países.

Mitos e verdades sobre o azeite

A azeitona é o fruto da oliveira, uma planta originária do Mediterrâneo. Atualmente, existem mais de 2.000 variedades de azeitonas, e 58 países são produtores. Já o azeite de oliva é o suco produzido a partir da azeitona. A Espanha lidera, com 50% da produção mundial de azeite e detém 25% da área global de olivais.

Mitos

O azeite de oliva extravirgem não pode ser aquecido: Qualquer método de cocção pode ser realizado com a gordura extraída da azeitona.

O azeite de oliva extravirgem serve só para finalizar: Pode ser usado tanto nos preparos culinários quanto nas finalizações.

A acidez é um fator para escolher o azeite: Um dos maiores mitos; a acidez refere-se à qualidade do fruto que originou o azeite; é um parâmetro químico que classifica a maturidade da azeitona no momento da elaboração do azeite.

A cor da tampa indica o uso: É um mito; não tem relação com indicações de uso ou qualidade nas embalagens. É uma decisão comercial da empresa e não diz respeito às características do azeite.

Verdades