Conheça na próxima viagem: 9 cidades ideais para fazer turismo a pé

Talvez uma das melhores maneiras de fazer turismo seja com uma caminhada. Em um ritmo ditado pelo viajante, é possível admirar as belezas locais, além de parar para comer um quitute típico ou mesmo comprar alguma lembrancinha. Mas nem todas as cidades são ideias para conhecer a pé.

A pedido de Casual EXAME, a Civitatis, empresa de visitas guiadas, excursões e tours gratuitos, elencou nove cidades caminháveis para os viajantes conhecerem em sua próxima aventura. Na avaliação, foram consideradas característica como qualidade de infraestrutura (calçadas), e locais com menos ladeiras, para não cansar tanto o turista. Confira:

1. Copenhagen, Dinamarca

Copenhagen é renomada por sua infraestrutura voltada para pedestres, com amplas ciclovias e calçadas, tornando-a uma cidade altamente caminhável e amiga dos ciclistas. Sua atmosfera descontraída e a beleza dos canais, que podem ser navegados em um passeio de barco, convidam os moradores e visitantes a explorar suas ruas a pé e de bicicleta, tornando o transporte sustentável parte integrante da vida cotidiana.

2. Amsterdã, Holanda

Amsterdã é famosa por seu sistema de canais e uma rede de ciclovias planejada, proporcionando uma experiência de caminhada segura e agradável. Os visitantes podem passear pelas charmosas ruas de paralelepípedos, admirar a arquitetura única e vivenciar a atmosfera acolhedora da cidade. Já os conhecidos moinhos holandeses podem ser visitados em uma excursão aos moinhos de vento de Zaanse Schans, que ficam a 20 minutos de distância

3. Barcelona, Espanha

Com seu centro histórico repleto de ruas estreitas e praças encantadoras, Barcelona convida os visitantes a explorar a cidade a pé, enquanto desfrutam de sua arquitetura única. Ao subir nas torres da Sagrada Família, é possível observar de cima e na prática a estrutura planejada da cidade. A pérola da Catalunha oferece uma rica cultura gastronômica e oportunidades infinitas para descobrir suas joias culturais.

4. Nova York, EUA

Manhattan é conhecida por sua acessibilidade a pé, com atrações icônicas a uma curta distância umas das outras, tornando-a ideal para caminhadas urbanas. Para não perder a chance de ver de perto a estátua da liberdade, vale a pena investir em um tour pelo Rio Hudson. Seja admirando o horizonte imponente ou explorando bairros históricos, a Big Apple é um paraíso para os amantes da caminhada.

5. Melbourne, Austrália

Melbourne possui uma extensa rede de ruas pedestres, parques urbanos e avenidas arborizadas, criando um ambiente convidativo para caminhar e explorar a cidade. Seu cenário artístico e cultural florescente também é facilmente acessível a pé. Para os amantes de animais, uma excursão à Ilha Phillip pode ser uma excelente pedida para ver coalas, cangurus e pinguins em seus habitats.

6. Lisboa, Portugal

As colinas de Lisboa proporcionam vistas panorâmicas deslumbrantes, e suas ruas estreitas e sinuosas convidam os visitantes a descobrir sua rica herança cultural a pé. Um free tour é uma ótima escolha para conhecer os pontos mais emblemáticos da cidade e sua história. Os bairros tradicionais e as praças pitorescas fazem de Lisboa um destino encantador para explorar a pé.

7. Vancouver, Canadá

Com sua mistura de áreas urbanas e espaços de natureza, Vancouver oferece trilhas para caminhadas, calçadões à beira-mar e bairros vibrantes para explorar a pé. Para molhar a garganta depois de caminhar, o tour da cerveja passa por três cervejarias onde é possível provar diversas opções artesanais. A cidade é uma fusão entre o ambiente urbano e a natureza canadense.

8. Dubrovnik, Croácia

A cidade murada de Dubrovnik é um local ideal para caminhadas, com suas ruas de paralelepípedos e vistas do Mar Adriático. Cada passo revela uma parte da rica história desta cidade medieval. Não é à toa que a cidade foi escolhida para ser cenário de Game of Thrones. Os fãs da série ficarão deslumbrados com o tour pelos cenários.

9. Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires é conhecida por suas amplas avenidas, parques e calçadas arborizadas, convidando moradores e visitantes a explorar a cidade a pé e descobrir sua rica cultura e gastronomia. Quem viaja para a cidade portenha não pode deixar de fazer um free tour por La Boca, um bairro tradicional e cheio de cores. Caminhar pelos bairros de Buenos Aires é a maneira perfeita de experimentar o espírito e a paixão desta cidade argentina.