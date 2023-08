Conheça o megaiate de R$ 60 milhões que será produzido no Brasil; veja fotos

Um estaleiro em Itajaí, Santa Catarina, começou a construir o iate mais caro já produzido no Brasil. Com preço de R$ 60 milhões, o barco tem a assinatura da marca italiana Ferretti Yachts, com fabricação feita pelo estaleiro brasileiro Okean, que já produziu outros iates da grife. EXAME Casual já tinha adiantado, no começo do ano, que o estaleiro catarinense faria a montagem da embarcação, mas é a primeira vez que uma unidade é vendida no país.

A embarcação FY 1000 tem quase 30,5 metros de comprimento, 110 toneladas, cerca de 400 metros quadrados de área, e cinco suítes. O nome do comprador é mantido em segredo — sabe-se que é um empresário brasileiro — e o estaleiro prevê a entrega para o fim de 2024.

O Okean começou a fabricar os modelos da marca italiana há dois anos, com embarcações entre 50 e 80 pés. Com a venda da primeira unidade do modelo de 100 pés, o estaleiro terá um aumento de tamanho de funcionários, que devem saltar dos atuais 400 para 500 colaboradores. A expectativa é que cerca de 3 mil empregos indiretos sejam gerados em torno da construção.

“Nos últimos anos o desenvolvimento da indústria náutica brasileira tem assumido grande protagonismo e destaque na geração de empregos e relevante agregação de valor na economia do nosso país. Além de empregar milhares de pessoas direta e indiretamente para o processo de fabricação de seus iates, visto se tratar de uma construção 100% artesanal, ao entregar o produto ao cliente a geração de empregos continua”, afirma o CEO do Grupo Okean, Roberto Paião.

O FY 1000

Sucesso mundial, o FY 1000 é, hoje, o maior modelo de iate (em série) e em fibra de vidro fabricado no Brasil. Até então, era produzido apenas na Itália pelo centenário Ferretti Group, um dos líderes mundiais em construção de embarcações de luxo.

“Iniciamos a produção das embarcações da Ferretti Yachts e, em pouco tempo, inovamos no sistema de gestão, avançando na produção de barcos de grande porte, em infraestrutura e tecnologias para serviços e em área fabril. A venda do primeiro modelo 1000 da Ferretti Yachts, produzido na nossa fábrica em Santa Catarina, reforça e confirma a maturidade industrial da náutica brasileira e o potencial para o país em termos de geração de empregos e renda”, diz Paião.