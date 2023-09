Conheça iates milionários com até três andares e terraço que os brasileiros adoram

De 21 a 26 de setembro quem passar pelo São Paulo Expo, na capital paulista, vai poder conferir o que há de mais luxuoso nas águas brasileiras. O São Paulo Boat Show 2023, maior evento náutico da América Latina, vai reunir os principais lançamentos do setor, com iates que podem custar mais de R$ 22 milhões.

São barcos que prometem ser uma casa em cima das águas, e que contam com três andares, 150 metros quadrados privativos, ambientes que são verdadeiras varandas com vista mar e terraços sobre as águas. Abaixo, veja alguns modelos que serão exibidos no Boat Show.

Azimut 62 – R$ 15,9 milhões

Referência em iates de luxo no mundo, a Azimut Yachts, com matriz na Itália e fábrica no Brasil, apresentará modelo de 62 pés . Totalmente equipada com móveis exclusivos, detalhes em pedras e acabamentos nobres, além de alta tecnologia. Também se destaca pelos lounges externos com layouts personalizáveis. A embarcação conta com cozinha integrada com área de estar, jantar e posto de comando. Tem três suítes.

Atlantis 51 – R$ 8,3 milhões

O Atlantis 51 é uma embarcação com estilo esportivo, motorização de popa e hard top com acionamento elétrico (espécie de teto solar) e que, ao mesmo tempo que garante alto desempenho, ganha também em conforto, arquitetura e alto padrão nas cabines, ambientes sociais e externos.

Armatti 370 Solarium – R$ 1,6 milhão

No Armatti 370 Solarium, da Armatti Yachts, a proa -- parte da frente do barco -- tem solário com três espreguiçadeiras. Na área central da embarcação há dois sofás, geleira com opcional de placa fria e também é possível adicionar uma mesa. No interior, a cabine é equipada com cozinha completa, sofá de apoio e mesa central rebatível, que transforma o ambiente em mais um camarote para casais. O quarto principal é um dos maiores da categoria com quase dois metros de largura e dimensões de um modelo king size. A capacidade é de 14 pessoas durante o dia e quatro para pernoite.

Intermarine 70 – preço sob consulta

O maior barco em exposição no São Paulo Boat Show, é o Intermarine 70, com 21,5 metros de comprimento. Totalmente automatizado, possui um verdadeiro “beach club” na popa, parte traseira do barco. O salão, todo envidraçado e com piso único, integra as áreas de estar, jantar e cozinha com a praça de popa, aumentando a percepção de grandeza do barco. Tem quatro suítes, área gourmet e teto de vidro no terceiro pavimento, o flybridge.

Schaefer 660 – preço sob consulta

Com varandas laterais automatizadas que garantem mais espaços em contato com a natureza, o Schaefer 660 chama atenção pelo aproveitamento de espaços. Possui ampla área gourmet e plataforma de popa, ideal para churrasco a bordo. O deck principal, o salão com ambientes de estar, refeições e posto de comando central ficam em um único nível, sem degraus. Ao todo, são quatro quartos, sendo uma suíte máster.

NX 50 Invictus HT – preço sob consulta

O NX 50 Invictus HT tem uma pegada mais esportiva. A passagem pela lateral do barco foi eliminada e, por conta disso, o acesso à parte frontal do barco é feito por dentro, promovendo mais conforto e segurança, além do aproveitamento de espaços de um bordo ao outro. Tem espaço gourmet com churrasqueira e solário para banhos de sol na área externa. No interior, conta com três camarotes.

Sessa F48 – preço sob consulta

A Intech Boating irá apresentar o Sessa F48. Inspirado na versão italiana, o layout brasileiro tem como diferencial a área externa com plataforma ampliada. O modelo oferece ainda duas opções de layouts de cozinha, uma no meio e outra na parte traseira do barco, integrado com a área gourmet. Bar, espaços para banhos de sol e confraternização completam o último pavimento. No interior possui três camarotes.

Serviço

São Paulo Boat Show 2023: de 21 a 26 de setembro de 2023

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900)

Horário: dia 21 das 15h às 22h; e de 22 a 26 de setembro das 13h às 22h (no último dia, o evento encerrará às 21h)

Ingressos: R$ 90 + taxas (inteira) -- https://bit.ly/SPBS2023Sympla