Conheça hotéis de luxo pensados para quem faz (ou quer fazer) kitesurf no Ceará

Quem disse que viagens de luxo se limitam ao descanso na praia? Para quem não dispensa esportes – mas também gosta de mimos –, o Ceará é considerado uma das melhores opções: apelidado como “terra do vento”, o litoral do estado é destino para praticantes de kitesurf, principalmente durante o mês de setembro (ainda que a temporada dure até janeiro). E não faltam opções para aproveitar.

Para quem prefere exclusividade, o hotel boutique Casana tem apenas sete bangalôs em plena praia do Preá, com vista do mar. Não bastassem os 10.000 m² de área preservada, o empreendimento foi estrategicamente construindo em uma zona de ventos constantes e até oferece aulas de kitesurf em parceria com a agência Duetone. Com pensão completa e lavanderia, a diária parte de 6.295 reais.

Já a proposta do Rancho do Peixe, também na praia do Preá, é ainda mais focada para os praticantes do esporte: há opções de locações de equipamentos, aulas e coaching, com pacotes individuais para quatro horas individuais por 1.200 reais. Por sua vez, os bangalôs (que foram criados para aproveitar a luz natural e também a ventilação) custam a partir de 1.200 reais com o café da manhã incluído.

Por sua vez, o Jaguaríndia Village é considerado o primeiro hotel da costa leste cearense com padrão internacional – a inauguração foi em dezembro de 2021. Com 50.000 m² de área, o empreendimento oferece 30 acomodações, além de spa, gastronomia com consultoria do chef francês Emmanuel Ruz – estrelado Michelin – e escola de kitesurf. Os bangalôs com piscina privativa saem a 2.900 reais.

No município de Fortim, a 134 km da capital Fortaleza, o Jaguaribe Lodge oferece apenas 23 bagalôs e dispensa a televisão das acomodações para dar destaque às vistas naturais (que podem ser do mar ou do jardim). Com aulas de kitesurf por 435 reais, já com equipamento incluído, o hotel aproveita a localização entre rio e mar para a prática do esporte. Para casal, as diárias partem dos 1.430 reais.

