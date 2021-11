Conheça dez nomes da nova geração que podem dominar o tênis masculino

Novak Djokovic dominou o tênis masculino este ano, mas com Roger Federer e Rafael Nadal desgastados fisicamente, 2021 também sinalizou uma troca de guarda: Stefanos Tsitsipas chegou à final de Roland Garros; Matteo Berrettini chegou à final de Wimbledon; Alexander Zverev ganhou a medalha de ouro olímpica; e Daniil Medvedev chegaou à final do Australian Open e depois venceu o US Open. Todos eles têm 25 anos ou menos.

Agora, uma nova safra de jovens, de 24 anos ou menos, está subindo no ranking, mas alguns vão parar.

Para se destacarem, cada um deve refinar seu jogo. Esses 10 são os mais propensos a entrar para a elite do tênis, se conseguirem cumprir esse objetivo. A seguir, uma avaliação de cada jogador feita por treinadores, analistas e ex-profissionais:

Casper Ruud

Noruega, 22 anos; ranking: 8

A velocidade e o jogo de Ruud brilham no saibro, disse Tom Shimada, técnico da Van Der Meer Tennis Academy, na Carolina do Sul, "mas agora ele precisa descobrir como jogar contra saques mais rápidos".

Ruud precisa de mais pontos livres no saque, disse Jimmy Arias, diretor do programa de tênis da IMG Academy na Flórida e analista do Tennis Channel. “Ele ainda tem que trabalhar em seu saque e em torneios com de cinco sets que tornam isso difícil.”

Patrick McEnroe, diretor da John McEnroe Tennis Academy em Nova York e analista da ESPN, ficou agradavelmente surpreso com os saques de Ruud e, em vez disso, sente que ele precisa de “mais poder de fogo em seu forehand, seja mais potência ou mais giro”.

Hubert Hurkacz

Polônia, 24 anos; ranking: 9

Hurkacz chamou a atenção com sua vitória no Miami Open este ano, mas Arias disse que precisava manter a consistência porque às vezes perdia para jogadores menos importantes.

McEnroe vê isso como uma falta de assertividade, apesar de sua ascensão no ranking: “Ele precisa ser mais agressivo com seus golpes, mas também com sua atitude. Ele poderia usar um pouco de arrogância".

Jannik Sinner

Itália, 20 anos; ranking: 11

O próprio Sinner disse que não poderia escolher apenas uma coisa para melhorar. “Tenho apenas 20 anos; Tenho que melhorar tudo ”, disse. “Eu tenho que melhorar o saque, meus voleios e diversificar meu jogo também.”

McEnroe e Arias disseram que ele precisava de variedade e criatividade em sua abordagem. “Ele está perdendo as sutilezas do jogo”, disse McEnroe.

Felix Auger-Aliassime

Canadá, 21 anos; ranking: 12

Ele às vezes fica tenso, levando a quebras de serviço em momentos cruciais. “Ele vai apenas dar-lhe uma pausa no serviço com duas duplas faltas e dois erros inexplicáveis ​​na primeira bola”, disse Arias.

McEnroe disse que Auger-Aliassime era um verdadeiro estudante do jogo, então às vezes ele pensa demais nas coisas. “Ele está procurando o tiro perfeito, então comete erros”, disse McEnroe. “Ele precisa relaxar, apenas se soltar e jogar com mais liberdade, confiando no seu atletismo.”

Denis Shapovalov

Canadá, 22 anos; ranking: 13

Shapovalov tem cativado os fãs desde que chocou Nadal, aos 18 anos, no Aberto do Canadá de 2017, mas o poder e o estilo podem prejudicá-lo. “Ele tem armas tremendas, mas está se empenhando muito”, disse Shimada. Tentar uma wxplosão de winners é “uma maneira difícil de derrotar caras que jogam com uma defesa inacreditávelmente consistentemente”.

McEnroe disse que Shapovalov precisava melhorar sua porcentagem nos golpes de retorno de serviço: “Ele tende a fazer grandes swings e tem que ser mais consistente na devolução, dando golpes inteligentes, neutros ou mesmo defensivos para entrar no rali”.

Reilly Opelka

Estados Unidos, 24 anos; ranking: 26

Opelka precisa de confiança. “Alcançar o próximo nível exigirá uma evolução de sua mentalidade”, disse Shimada

Arias se lembra de ter visto a dupla falha de Opelka duas vezes consecutivas em Atlanta neste verão, e depois murmurar várias vezes para si mesmo: “Eu deveria ter praticado esportes em equipe”.

McEnroe disse que com 1,80 metro de altura, Opelka precisava maximizar seu tamanho e força, indo mais longe nos forehands, nas devoluções e nos saques. “Ele brinca sobre não querer ser uma 'máquina de saques', mas deveria jogar como uma com mais frequência”, disse McEnroe. “Para derrotar os melhores jogadores, ele precisa dominá-los.”

Sebastian Korda

Estados Unidos, 21 anos; ranking: 38

Korda disparou da 119ª posição este ano, mas sua escalada contínua requer um saque melhor, disse Shimada, citando sua derrota para Karen Khachanov em Wimbledon, onde Korda foi quebrado sete vezes no quinto set.

“Você não pode permitir que isso aconteça”, disse McEnroe. “O saque tem que melhorar, e ele precisa ficar mais forte e se impor mais”.

Carlos Alcaraz

Espanha, 18 anos; ranking: 40

Mesmo para este texto, que é essencialmente sobre palpites, Arias, McEnroe e Shimada ficaram perplexos quando se tratou do dinâmico Alcaraz, que saiu da posição 141 do ranking este ano.

“Se eu tivesse que escolher um cara de quem você pode esperar de tudo, é Alcaraz”, disse McEnroe. "Ele pode fazer tudo e tem coragem."

Jenson Brooksby

Estados Unidos, 21 anos; ranking: 56

Brooksby acredita que precisa se comprometer a ser físico e ir nas bolas durante os pontos para evitar ficar na defensiva. “É nisso que estou trabalhando mais”, disse ele.

Embora Shimada, McEnroe e Arias estejam deslumbrados com sua movimentação e instinto, seus golpes e estilo incomuns, eles disseram que seu grande problema era realmente o saque.

“Para seu tamanho, [1,90m], seu saque é medíocre na melhor das hipóteses”, disse McEnroe.

Ele precisará de um saque perigoso para ganhar algo importante, mas se melhorar isso, disse Arias, fique atento.

“Com um saque melhor, ele poderia ser o Daniil Medvedev americano.”

Lorenzo Musetti

Itália, 19 anos; ranking: 65

Musetti é direto em sua auto-análise. “Preciso melhorar meu saque, mas principalmente minha devolução e especialmente em quadras duras”, disse o especialista em quadra de saibro. "Com meu backhand de uma mão, preciso trabalhar para chegar à bola."

Dê a ele pontos por autoconsciência. “Ele simplesmente não faz o suficiente com o saque”, disse Shimada, enquanto Arias disse que, com um backhand de uma mão, Musetti precisava pelo menos ficar neutro nas devoluções (bater com mais força para que ele não iniciasse rallies em desvantagem )

McEnroe disse que Musetti “não entra nas bolas tão naturalmente quanto alguns outros caras e precisa pegar a bola um pouco mais cedo”.