Conheça as ruas escolhidas como as dez mais descoladas do mundo e confira o que elas têm a oferecer

A revista “Time Out” elegeu as dez ruas mais descoladas do mundo. Com bares, restaurantes e muita movimentação, as vias são bem distintas entre si, mas chamam a atenção tanto dos habitantes locais quanto dos turistas, que optam por passar o tempo nelas. Dentre as escolhidas, a Rua Arnaldo Quintela, no bairro de Botafogo, no Rio, figura em oitavo lugar.

O ranking é organizado todos os anos pela revista com a participação de colaboradores de todas as partes do mundo. A High Street, em Melbourne, na Austrália, foi a escolhida para abrir a lista nesta edição. O interior da cidade chama a atenção por já ter mais duas ruas já eleitas entre as mais legais em outras edições: a Smith Street e a Gertrude Street, que ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

A campeã deste ano abrange os subúrbios ultramodernos de Northcote, Thornbury e Preston e é fácil de acessar através da linha de bonde 86. A via tem diversos restaurantes que abrangem todos os gostos gastronômicos, desde tortas portuguesas a vinhos refinados. A revista diz que a High Street é “para todos”.

O que mais chama atenção na parte da comida é a lasanha exclusiva do 1800 Lasanha. Para beber, os drinks Gigi Rooftop se destacam. Para os mais diversos gostos musicais, bares como Northcote Social Club e Croxton Band Room tem sido os mais procurados.

Na segunda colocação, a revista elege a Hollywood Road, em Hong Kong, na China. Uma das mais antigas ruas da cidade, teria recebido o nome, segundo a lenda que permeia o local, os arbustos de azevinho que outrora ladeavam sua rua, antes mesmo da existência do bairro de Los Angeles. O trecho de 1 km tem desde o Templo Man Mo até a escada rolante que ficou famosa no filme Chungking Express dos anos 90. Além disso, a via fica ao lado de locais históricos que se transformaram em centros de artes e cultura, como Tai Kwun e PMQ.

A Hollywood Road é uma das mais diversas, sendo um ponto gastronômico que abriga os melhores bares e restaurantes da cidade e um centro de artes, com murais, instalações e galerias em cada esquina. As mesas mais disputadas são do Tate Dining Room, com estrela Michelin. O Silk Stocking Cocktail ganhou o paladar dos amantes dos drinks no bar Lockdown.

A East Eleventh, em Austin, nos Estados Unidos, fecha o pódio entre as melhores. Ela ganha seu status de adorada entre os habitantes locais pela comida e café. O hambúrguer de bacon, ovo e queijo com pimentão são o destaque no Paperboy. O Kenny Dorham’s Backyard parece um local improvisado, mas é uma ótima pedida para boas bebidas.

Na quarta colocação está a Guatemala Street, em Buenos Aires, na Argentina. Com a rica gastronomia da capital, sendo homenageada pelo Guia Michelin em novembro de 2023, a via tem dois dos quatro novos restaurantes com estrelas. Em Palermo, o Viejo e o Don Julio são aclamados pelos habitantes e turistas. Esperar na fila por uma mesa se torna uma ocasião social, já que é um costume consumir bebidas enquanto se aguarda.

De origens humildes a centro gourmet, a rua de paralelepípedos também abriga o El Preferido, que sempre tem uma multidão do lado de fora aguardando para conseguir uma mesa para comer as carnes à milanesa.

Na metade do ranking está a Commercial Drive, em Vancouver, no Canadá. O que é característico neste caso é que mesmo em uma cidade em crescimento, estabelecimentos como McDonald’s e o Starbucks não conseguiram se instalar, mesmo tentando.

Drive — como é conhecida pelos habitantes locais — também possui uma pista de boliche de propriedade familiar, uma infinidade de cafeterias, quatro livrarias e três lojas de discos. Além disso, a comida vietnamita do Lunch Lady não fica para trás em comparação aos sushis e pizzas. Para beber, uma boa pedida é o Bar Corso, uma das mais recentes adições italianas na rua. O estabelecimento pequeno e intimista é um destino perfeito para um encontro noturno com um Negroni ou Amaro.

A sexta posição é da Jalan Petaling, de Kuala Lumpur, que passa por um renascimento nos últimos anos. Nela, encontrará templos antigos ao lado de lojas coloniais que abrigam restaurantes e bares. A culinária moderna da Malásia no Chocha Foodstore, com ingredientes e produtos sazonais de origem local, conquistam os habitantes e a população. O Botakliquor Bar para tem coquetéis com destaque para os vegetais locais.

Vinhos naturais de todo o mundo estão disponíveis no Small Shifting Space. Cervejas e coquetéis também estão no cardápio, além de menus de degustação e pratos compartilhados. No último andar, DJs tocam durante toda a noite.

A charmosa Rua da Boavista, em Lisboa, é a sétima do ranking. Repleta de viad noturna no passado, hoje se tornou uma via central onde surgem a todo momento novos empreendimentos para comer, beber e fazer compras.

O Planto, liderado pelo chef rebelde Vítor Adão — conhecido pelo requintado restaurante Plano, no bairro da Graça—, aposta em receitas tradicionais portuguesas. Os conjuntos de jazz, disco, soul e hip-hop em união com a culinária do chef francês Marc Le Rohellec selam uma noite descontraída típica do Cais do Sodré.

A oitava rua mais legal é a brasileira Arnaldo Quintela, em Botafogo. As indicações da revista tem como ponto de partida a pizza do Ferro e Farinha. Para beber, as dicas vão desde opções mais tradicionais de bares, como Xepa e Treme-Treme, até o mais "hipster", Calma.

Além disso, a "Time Out" aconselha a realizar uma "baratona" — uma maratona de bares — pela região do reduto da boemia carioca e terminar a noite com música, tendo como opção o samba, no Mãe Joana, o rock, no Culto, ou hip hop, no Macuna.

Na nona colocação está a Chazawa-dori, em Tóquio, no Japão. O bairro de Sangenjaya possui a combinação ideal da agitação do centro da cidade com a descontração de um bairro predominantemente residencial. Todos os domingos à tarde, a via fica fechada ao trânsito, sendo o momento perfeito para aproveitar.

Para comer, o elegante e moderno Sancha Monica serve sushi com vinho, como kaisendon — tigelas de arroz com frutos do mar crus — acessíveis para o almoço durante a semana.

Fechando o top 10 da revista "Time Out" está a Consell de Cent, de Barcelona, na Espanha. O trecho é repleto de restaurantes, boutiques e pontos de encontro. A via disponibiliza desde hot pots chineses, lojas de CBD e salões de beleza, até bares de vermute, tortilhas aconchegantes e padarias artesanais.

Na gastronomia, a autêntica torta napolitana no Da Michele e os sorvetes do Delacrem, mesmo com filas, são as melhores pedidas.