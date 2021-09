Conheça as novas séries originais anunciadas pela Apple para o TV+

Além do novo Apple Watch, dos novos iPads e do novo iPhone 13, com bateria e câmera melhores, a Apple também aproveitou o seu tradicional evento anual para anunciar novas séries originais para o Apple TV+, o seu serviço de streaming. A nova temporada de The Morning Show, drama satírico estrelado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, está entre as novidades, e outros títulos inéditos. Saiba mais sobre cada um deles abaixo:

A special look at new #AppleOriginals coming soon to Apple TV+ https://t.co/TMMrldrDt0 pic.twitter.com/IcrvCjvL7i — Apple TV (@AppleTV) September 14, 2021

Foundation (24 de setembro)

A vida de Hari Seldon, matemático que dedicou seus estudos à psicohistória, uma ciência que usa as leis da matéria para fazer previsões sobre o futuro em escala mundial. Até que, um dia, ele prevê um acontecimento que pode mudar a vida da humanidade, e cria uma fundação para restaurar o Império Galáctico.

The Problem With Jon Stewart (30 de setembro)

“O problema com Jon Stewart” é uma série em várias temporadas em que Stewart conversa com pessoas afetadas pelo tema de cada episódio, e também com as que contribuíram para criá-lo. Juntos, eles discutem ações práticas que podem levar a uma solução. Cada episódio será acompanhado de um podcast com a equipe da série, que incluirá entrevistas com ativistas de cada tópico, dados sobre o problema e, naturalmente, muitas piadas. Novos episódios serão lançados a cada duas semanas, e novos episódios do podcast oficial da série serão lançados toda semana no Apple Podcast.

Invasion (22 de outubro)

Do produtor indicado ao Oscar e a dois Emmy Awards, Simon Kinberg, junto com David Weil, “Invasion” é uma série dramática de ficção científica surpreendente que acompanha diferentes perspectivas no mundo todo durante uma invasão alienígena. Ambientada em vários continentes, “Invasion” é estrelada por Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.

Swagger (29 de outubro)

Isaiah Hill in “Swagger", que estreia na Apple TV+ em 29 de outubro de 2021 Isaiah Hill in “Swagger", que estreia na Apple TV+ em 29 de outubro de 2021

A série acompanha os bastidores da liga de basquete Amateur Athletic Union e apresenta o cotidiano da juventude do esporte, também suas famílias e treinadores, enquanto tentam realizar o sonho de se tornar profissionais e um dia fazer parte da NBA. Com muita ambição e em busca de seus objetivos, alguns deles se submetem a situações oportunistas e até mesmo corruptas na expectativa de avançar na carreira. Mas algumas escolhas acabam tendo um preço muito caro.

Finch (5 de novembro)

Tom Hanks em "Finch", que estreia no Apple TV+ em novembro de 2021 Tom Hanks em "Finch", que estreia no Apple TV+ em novembro de 2021

Em “Finch”, uma família incomum de um homem, um robô e um cachorro embarca em uma aventura comovente para garantir a segurança do companheiro de quatro patas depois que o humano partir. Tom Hanks interpreta Finch, um engenheiro de robótica e um dos únicos sobreviventes de uma tempestade solar que devastou o mundo. Vivendo em um abrigo subterrâneo há uma década, Finch divide um mundo próprio com seu cachorro Goodyear. Ele cria um robô, interpretado por Caleb Landry Jones, para cuidar de Goodyear depois que ele partir. Os três embarcam em uma jornada perigosa pelo oeste devastado dos Estados Unidos enquanto Finch mostra ao robô Jeff as alegrias e as maravilhas de estar vivo. Em uma viagem repleta de desafios e humor, Finch enfrenta as dificuldades de fazer Jeff e Goodyear se darem bem e os perigos do mundo novo.

The Shrinck Next Door (12 de novembro)

Cena de “O psiquiatra ao lado”, que estreia na Apple TV+ em dezembro de 2021 Cena de “O psiquiatra ao lado”, que estreia na Apple TV+ em dezembro de 2021

Baseada em fatos reais, a série “O psiquiatra ao lado” detalha o relacionamento bizarro entre o psiquiatra das estrelas Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (interpretado por Paul Rudd) e seu paciente de longa data Martin “Marty” Markowitz (interpretado por Will Ferrell). Ao longo dessa relação, o encantador Ike se infiltra lentamente na vida de Marty, chegando a se mudar para a casa de Marty nos Hamptons e persuadindo seu paciente a nomeá-lo presidente da empresa da família. A série explora como uma dinâmica aparentemente normal entre médico e paciente se transforma em um relacionamento abusivo cheio de manipulação, tomadas de poder e disfunção. A série também conta com Kathryn Hahn como Phyllis, a irmã mais nova de Marty, e Casey Wilson como Bonnie, esposa do Dr. Herschkopf.