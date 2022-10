Conheça as marcas de moda no Metaverso que Bernardinho e Bruninho investem

Comprar uma camiseta, uma calça ou até mesmo um calçado sem nem ter provado parecia ser impossível há alguns anos. Marcas de roupas também seguiam o método tradicional no varejo: iniciar com pontos de vendas e então, partir para o e-commerce. Em 2015, o Felipe Siqueira decidiu ir por outro lado, ao criar a DNVB (Digital Native Vertical Brands) Oficina Reserva. Com a venda da marca de peças masculinas em novembro de 2020 para o grupo Reserva, Siqueira decidiu usar sua expertise no mercado para investir e desenvolver outras marcas de moda ao criar a The Growth Brands, ao lado de Túlio Landim, ex-CEO da Track’n’Field.

"Com a Oficina, tivemos um período de crescimento vertiginoso na pandemia, como éramos digital, já estávamos inseridos no mercado. Após a venda, me vi numa situação desempregado sem procurar emprego", comenta Siqueira sobre o início da Growth Brands.

Inicialmente, o empresário decidiu investir nas marcas IQ e Camys. A primeira é uma marca de roupas para ciclismo fundada em 2021 por Igor Quintella e Sandro Lucas, dois ciclistas e empreendedores que desejavam produtos nacionais de qualidade voltados para o esporte.

Já a Camys é definida pelo grupo como uma "comfybrand", uma DNVB de conforto fashion, fundada por Luisa Morato. Camisetas em algodão egípcio, moletons e underwear ultraconfortáveis são parte dos produtos que tem como embaixadoras um time de peso como: Marcella Tranchesi, Francesca, Nati Vozza e Thássia Naves.

Segundo Siqueira, seu intuito é desenvolver as marcas. "Não sou um mentor nem um investidor, quero conseguir multiplicar o capital e trazer investidores", diz. Entre os nomes que participam do grupo estão Bruno Nardon (fundador da Kanui/Rappi Brasil/G4 Educação), Diego Barreto (VP do iFood), Bernardinho (técnico de vôlei), Bruno Rezende (jogador de vôlei), Walter Neto (fundador da IOASYS, agora na Alpargatas), Marcela Rezende (VP da Madeira Madeira), Isa Domingues (fundadora da Oli Live Commerce) e Israel Salmen (fundador da Meliuz).

Os empresários compraram cotas das marcas, e são convidados para auxiliar no desenvolvimento destas. "Imagina fazer uma reunião com o Bernardinho sobre liderança, não tem como não sair motivado", conta. Recentemente, a empresa recebeu um aporte de 6 milhões.

Além da IQ e da Camys, o portfólio da Growth conta ainda com outras três marcas. A UNDOFORTOMORROW, que produz tênis sustentáveis com solado feito com balões de festa usados. A Rabbit Lab, laboratório de criação de NFTs. E a Wave, uma comunidade de mulheres que abordam diversas temáticas de bem-estar sexual.

Voltada para o digital, as marcas são pautadas pelas comunidades. "A Oficina, por exemplo, era voltada para a comunidade de empreendedores, como Caito Maia e Bernardinho. Já a IQ, é voltada para os ciclistas, que estão na web 2.0, e vão para a web 3.0, com uma comunicação de um propósito expressivo, para além das redes sociais, como no Decentraland", comenta o empresário sobre os próximos passos no Metaverso.

Para este ano, a meta de faturamento é de 26 milhões de reais com as cinco marcas no portfólio. "Para o ano que vem, iremos buscar novas marcas e mirar num crescimento maior, de 70 a 80 milhões de reais com novas aquisições", finaliza.

