Conheça as instalações da Olimpíada de Inverno Pequim 2022; veja fotos

Pequim entra para a história como a primeira cidade a ser sede dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. E ícones de 14 anos atrás voltam à cena novamente. No total, oito instalações utilizadas em 2008 foram transformadas e reaproveitadas. Além do Estádio Nacional, o chamado Ninho do Pássaro, a lista inclui o Centro Aquático Nacional, o "Cubo d'Água" que agora virou "Cubo de Gelo".

Foi neste local que o americano Michael Phelps tornou-se o maior medalhista olímpico da história e César Cielo ganhou o ouro nos 50 m livre. E neste ano, a instalação dará lugar às disputas do curling, uma das mais curiosas dos esportes gelados.

Já o Ginásio da Capital, onde a seleção brasileira feminina de vôlei ganhou o ouro, recebeu uma pista de gelo. E é lá que o japonês Yuzuru Hanyu vai tentar se tornar o primeiro homem na história a conquistar o ouro em três jogos consecutivos desde 1928, depois de Sochi-2014 e PyeongChang-2018, na patinação artística. E Wu Dajing terá a vantagem de atuar em casa quando defender o título dos 500 m masculino na patinação em velocidade em pista curta.

"O Leque", como é conhecido o Estádio Nacional Indoor, que lembra um tradicional leque chinês, foi construído para os Jogos de 2008 e foi sede da ginástica rítmica, trampolim e o handebol. Agora receberá o hóquei no gelo, assim como o Centro de Esportes de Wukesong (basquete em 2008).

Mas, por causa da pandemia de covid-19, jogadores da NHL (principal liga masculina da América do Norte) não foram liberados para a Olimpíada. Canadá, principal potência, e EUA contarão com atletas universitários ou de ligas inferiores.

Instalações novas

O legado de Pequim-2008 divide espaço com belas construções como o Oval Nacional, para a patinação de velocidade, que recebeu a apelido de “fita de gelo”. O estádio foi construído no lugar do campo de hóquei sobre grama e do campo de tiro com arco, ambos situados no Parque Olímpico e utilizados para as suas respectivas modalidades nos Jogos de Verão de 2008.

O Big Air Shougang, sede das competições do esqui estilo livre e do snowboard, que foi construído onde antes se localizava uma usina siderúrgica, terá como pano de fundo quatro torres industriais de esfriamento.

É lá que Shaun White, dos Estados Unidos, defenderá o título do snowboard, após classificação há poucos dias, na última hora. Depois do tricampeonato olímpico em PyeongChang-2018, ele tirou um tempo, flertou com o skate em Tóquio-2020, mas voltou para tentar, em Pequim, a quarta medalha de ouro em Jogos (também ganhou em Turim-2006 e Vancouver-2010). Ele anunciou que esta será sua quinta e última partiipação em Olimpíada.

A atleta do Brasil com mais chances de bater o recorde nacional (o nono lugar de Isabel Clark no snowboard em Turim-2006) é Nicole Silveira, que competirá em Yanqing.