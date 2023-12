Conheça a região brasileira que deve ser destaque na produção de vinhos em 2024

“Os vinhos são como a música: muitos cantam bem, mas os grandes cantores têm algo a mais.” Essa frase foi dita em entrevista à Casual EXAME por Pedro Parra, uma das maiores autoridades no mundo em terroir.

É o que acontece em localidades como Champagne, na França, ou Jerez, na Espanha, em que clima, solo e a mão do homem precisam estar afinados para a música soar excepcional.

No Brasil, a experiência mais conhecida é a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, com espumantes premiados. A região conquistou no ano passado a primeira Denominação de Origem, em Pinto Bandeira, para vinhos borbulhantes fora da Europa.

A Miolo investe na Campanha Gaúcha

O destaque do momento, no entanto, está a poucos quilômetros dali, na Campanha Gaúcha, na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Com um solo mais arenoso e com boa drenagem, o local possui esse “algo a mais”.

Em 2020 passou a ter Indicação Geográfica, que atesta e garante ao consumidor um patamar mais elevado na qualidade dos vinhos. A Miolo, uma das maiores vinícolas do país, tem duas iniciativas por lá: a Almadén (com produção anual de 4 milhões de litros) e a Seival (com 1,3 milhão de litros).

Neste ano, o grupo teve dois destaques de lançamentos, um Malbec com paladar semelhante aos potentes argentinos, e um Trebbiano, um vinho branco leve que lembra os Vinhos Verdes de Portugal, propício para o verão.

Os melhores espumantes brasileiros

Entre os melhores espumantes brasileiros, estão rótulos da Campanha Gaúcha. O 13º Concurso do Espumante Brasileiro, realizado no fim de setembro de 2023, elegeu os melhores rótulos do país. De um total de 172 premiações, 13 foram de Medalhas Grande Ouro, 153 de Ouro e seis na categoria Ouro Destaque.