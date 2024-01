Conheça a praia de Santa Catarina com coberturas de R$ 50 milhões (não é em Balneário Camboriú)

Santa Catarina, situada no Sul do Brasil, tornou-se um epicentro para algumas das coberturas mais luxuosas do país. E a surpresa está em descobrir que Balneário Camboriú não é o único endereço desses empreendimentos de alto padrão. Além de Itapema, a cidade de Itajaí – ambos municípios vizinhos a Balneário Camboriú – está se transformando em um local que abriga verdadeiras mansões suspensas.

A Praia Brava é o bairro mais nobre de Itajaí, que ostenta o título de terceiro metro quadrado mais caro do país, de acordo com dados da FipeZap, e abriga o maior PIB do estado, chegando a R$ 47 bilhões. A região é caracterizada por suas belezas naturais preservadas, ondas propícias para o surfe e é um ponto de encontro para celebridades, como a renomada modelo brasileira Gisele Bündchen.

A valorização média dos imóveis nessa localidade supera os 20% ao ano, chegando a atingir até 30% em alguns casos. É possível encontrar coberturas avaliadas em até R$ 50 milhões, figurando entre as mais caras de Santa Catarina e do país. Nessas propriedades, o preço por metro quadrado ultrapassa os R$ 74 mil.

"Nos últimos anos, temos observado um aumento na busca por imóveis integrados à natureza, já que as pessoas estão priorizando uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Essa crescente demanda por esse tipo de empreendimento reflete diretamente na valorização do mercado imobiliário", explica Bruno Cassola, especialista em mercado imobiliário.

Apartamentos de luxo

Na Praia Brava de Itajaí, um dos empreendimentos mais cobiçados pelos investidores é o Scenarium Brava Norte, da FG Empreendimentos, com lançamento previsto ainda para este ano. Com uma área de 29 mil metros quadrados, apenas 9,32% do terreno será ocupado.

O projeto oferecerá seis opções de apartamentos, variando entre 189 e 629 metros quadrados, com preço médio de R$11,5 milhões, distribuídos em quatro torres. A área de lazer, que ultrapassa 3,6 mil metros quadrados, é assinada pelo renomado arquiteto Otto Felix, premiado pelo ArchDaily, uma das principais plataformas de arquitetura do mundo.

Outro destaque na Praia Brava, em Itajaí, é o Bravíssima Private Residence, situado em uma área de 29 hectares à beira-mar, com uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) de 16 hectares. O empreendimento possui dez torres de cinco pavimentos, com um recuo frontal de 50 metros, preservando a mata nativa, e apresenta conceitos da arquitetura orgânica.

Os apartamentos variam de 360 a 430 metros quadrados, enquanto as coberturas chegam a ter 800 metros quadrados, todas de frente para o mar, algumas com piscina privativa.