Conheça a nova versão do tênis de corrida eleito o mais confortável do mundo

A Asics anuncia o lançamento da nova versão de um de seus modelos lendários de corrida, o GEL-Nimbus 26. Com aperfeiçoamento de tecnologias, ele proporciona ainda mais conforto do que seu antecessor, o GEL-Nimbus 25, que foi classificado como o tênis de corrida mais confortável do mundo em um teste independente.

Dentre as atualizações, a introdução da nova tecnologia Hybrid Asicsgrip é uma das mais significativas. A combinação das borrachas Asicsgrip e Aharplus na sola proporciona uma tração aprimorada, além de maior maciez e durabilidade, atributos que são extremamente valorizados pelo corredor.

Para aumentar o conforto, o tênis apresenta um ajuste aprimorado no mediopé graças ao cabedal em Engineered Knit, malha leve e respirável e a uma construção atualizada que ajuda a criar um suporte mais macio.

Assim como a versão anterior, a tecnologia responsável por promover o amortecimento é a FF Blast Plus Eco, uma espuma leve e energética que cria a sensação de estar pisando em uma nuvem. Além disso, ela traz o pilar de sustentabilidade da marca, já que é fabricada com aproximadamente 20% de conteúdo de base biológica de fontes renováveis, como resíduos do processamento da cana-de-açúcar.

Outra característica que traz conforto para o calçado é a tecnologia PureGEL, localizada na parte traseira do pé, feita com um material que é mais leve e 65% mais macio do que a tecnologia GEL convencional, proporcionando aterrissagens ainda mais suaves.

Asics: GEL-Nimbus 26.

"Estamos muito felizes em lançar a nova versão do nosso tênis que é líder na categoria de amortecimento. O GEL-Nimbus 26 oferece o incrível conforto que os fãs esperam dessa silhueta, mas nós a aprimoramos para aumentar a aderência e melhorar o ajuste no pé, de modo que esse modelo seja um parceiro ainda melhor dos corredores e ofereça uma experiência excepcional durante as corridas. Além disso, é importante ressaltar que adicionamos a rotulagem CO2 ao tênis, a fim de continuar mostrando de forma transparente aos consumidores os esforços de sustentabilidade que estamos realizando na Asics", diz Daniel Costa, diretor de produtos e inovação da Asics na América Latina.

O modelo já está a venda nas lojas e site da Asics e nos parceiros especializados pelo preço sugerido de R$ 1.199,99.