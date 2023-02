Conheça a marca brasileira de sandália de plástico que faz sucesso no exterior. E não é a Havaianas

Uma marca de sandálias de plástico está crescendo no Brasil e abrindo lojas no exterior. E não estamos falando de Havaianas. A Linus, criada em 2018, dobrou de tamanho no ano passado em relação a 2021. E acaba de anunciar venda em dez pontos físicos no Uruguai.

Durante a pandemia, momento de busca por conforto de quem estava preso em casa, a marca cresceu 700%. “Nosso site brasileiro já registrava acessos de outros países faz algum tempo, e há alguns anos atuávamos com parceiros em Portugal e nos Estados Unidos”, conta a fundadora Isabela Chusid.

“Até que em 2022, com o mercado validado, decidimos expandir as vendas globais com e-commerce internacional e operações próprias”, explica Chusid. O e-commerce europeu acaba de ser lançado. Segundo a fundadora, as sandálias são procuradas por usuários de mais de 130 países.

A chegada às lojas físicas do Uruguai também acontece por meio de parceiros que procuraram a Linus. A meta é estar em todos os continentes até 2026. No Brasil, a Linus está em 74 pontos de venda. A maior concentração é no Sudeste, com 42 lojas. No Nordeste são 19 pontos de venda.

Matéria-prima sustentável

Quando criou a marca, aos 23 anos, Isabela Chusid queria preencher no mercado a busca por calçados atemporais e confortáveis, porém sustentáveis. O design, com todas as curvas de apoio para os pés, contou com auxílio de designers, engenheiros de material, ortopedistas e especialistas em palmilhas.

O material escolhido foi um PVC microexpandido composto por 70% de fontes renováveis. Segundo a marca, a preocupação com a sustentabilidade vai da produção à chegada aos clientes. A etiqueta é feita de papel semente, unida às sandálias por um cordão de sisal. Os pares são embalados em caixas de papelão e têm a emissão de carbono negativada.

No ano passado a marca criou uma campanha de Black Friday consciente e convidou marcas sustentáveis parceiras, como Pantys, B.O.B e Onda Eco. O resultado, segundo a fundadora, foi espetacular. Parceiros como a Onda Eco esgotaram todo o estoque.

“Tínhamos receio em participar da Black Friday, mas percebemos que os consumidores aguardam meses pela data”, conta Chusid. “Se não comprarem de nós, acabam comprando de outras marcas menos sustentáveis. Além disso, essa receita é importante para investirmos em desenvolvimento de novas tecnologias.”

Desfile na New York Fashion Week

A Linus conta com 15 opções de cores disponíveis. O preço fica entre 120 e 180 reais, dependendo do ponto de venda. O conforto e a durabilidade são diferencias, assim como o design atemporal, parecido ao da clássica alemã Birkenstock.

A marca já fez collabs com marcas de moda independentes e com preocupação sustentável, como Mina, Uma X, Così Home e Psicotrópica. “Acredito que estamos no caminho certo, nspirando o mercado e trazendo mais empresas e consumidores para o caminho do bem”, diz Chusid.

A Linus esteve presente na New York Fashion Week de 2021, no desfile da coleção do novaiorquino Carlton Jones. Foram usadas em combinação com uma coleção que explorou a sustentabilidade, com peças compostas de fibras de bambu e tencel, tecido feito a partir de resíduos de madeira e celulose.

A participação aconteceu de forma orgânica. A equipe do estilista entrou em contato com a Linus e contou do interesse em receber sandálias da Linus para possivelmente usar no desfile. A Linus enviou as sandálias e não recebeu mais contato da equipe do estilista. Ao acompanhar os desfiles pelo site a grata surpresa: as sandálias estavam lá, em várias cores, brilhando nas passarelas.

