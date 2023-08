Conheça a história do Dry Martini e 9 bares para provar o drinque em São Paulo

Com raízes que remontam à época da Lei Seca nos Estados Unidos, o Dry Martini tem uma história rica. Com origens a partir do coquetel "Martinez", uma mistura de gim e vermute, o Dry Martini evoluiu ao longo das décadas. Durante a Lei Seca, a qualidade questionável do álcool levou os consumidores a optarem por bebidas que mascaravam o gosto, e assim nasceu a tendência de diminuir a quantidade de vermute no coquetel.

E foi na Era de Ouro de Hollywood que o Dry Martini ganhou renome, tornando-se o favorito de astros como Cary Grant e Humphrey Bogart. A imagem do agente secreto James Bond pedindo um "Martini, agitado, não mexido" também contribuiu para sua aura de sofisticação.

Com o tempo, a escolha do gim e do vermute tornou-se crucial, e a decoração com azeitona ou twist de limão acrescentou um toque visual único.

Hoje, o Dry Martini continua a encantar em bares e encontros íntimos. Com isso, confira 9 bares em São Paulo para provar bons Dry Martinis e uma sugestão do drinque já engarrafado.

Trinca Bar & Vermuteria

O Trinca Bar oferece em seu menu, o drinque Dirty Clubland (R$ 45), feito com Stoli, Porto Branco, Água de Picles de Uva, Angostura e Bitter San Basile N7.

Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros, São Paulo. Horário de terça à sábado das 18h à 01h | @trincabar

Bottega 21

O bartender Michel Felício serve Dry Martini com Gin Larios, Carpano Dry e azeitona verde (R$ 40)

Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332. Horário de segunda a sábado, das 19h às 1h.

Piccini Bar

No Itaim Bibi, o bar sob o comando do restauranteur Samuel Rodrigues é um lugar para comer e beber bem. O ambiente é um ótimo convite a provar o Dry Martini (R$ 55) enquanto aproveita a boa música e os ótimos petiscos da casa.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi - Tel.: (11) 3079-8025.

Fino da Bossa

O Fino da Bossa abre apenas às terças e quartas com música ao vivo. Um dos destaques do menu é o Dry Martini clássico, porém com um adendo: o cliente recebe uma pequena garrafa com um "chorinho". (R$ 49)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 473 – Pinheiros – Fone: (11) 3530-3343. Horário de terça e quarta, das 19h até às 23h.

O Carrasco Bar

Os bartenders Spencer Amereno e Cris Negreiros servem o clássico no Dry Martini, e também com alguns mililitros a mais para o cliente.

Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros - São Paulo/SP | Telefone: (11) 3031- 0955. Horário de terça a sábado das 19h às 00h.

Sky Hall Garden Bar

O Sky Hall Garden é ideal para quem procura um bar ao ar livre. Além de drinques autorais o gastrobar oferece pratos mediterrâneos com foco na culinária italiana.

Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista. Telefone: (11) 3061-3865. Horário de funcionamento: De terça a sábado: do meio-dia às 23h30. Aos domingos: das 10h às 18h.

Pappa Bar

Em uma fusão cosmopolita, o chef carioca Pedro Mattos e os sócios Aloísio Bayde e Guto Lopes deram vida ao Pappa Bar, que abriu suas portas na segunda quinzena de junho, nos Jardins, em São Paulo. A casa oferece um menu que une cozinhas da Itália, Espanha, França e Ásia, além de uma carta de drinques. Para acompanhar os pratos, o drinque autoral Pappa Negroni (R$ 59) é uma releitura do coquetel mais vendido do mundo.

Alameda Lorena, 1386, Jardins - São Paulo. WhatsApp: (11) 96333-0884. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 19h à 1h.

The View Bar

O bar localizado no trigésimo andar do hotel Transamérica, sempre se destacou por ter uma das vistas mais bonitas da cidade. A cozinha da casa é bem executada, assim como a carta de drinques assinada pelo pernambucano Wanderson Silva que serve tradicional Dry Martini feito com London Dry gin, vermouth Dry e bitter de laranja (R$ 46).

Alameda Santos, 981 - 30º andar, Jardim Paulista - Telefone: (11) 3266-3692

Punk Cuisine

A restaurante que conta com menu de sushi e pratos quentes, tem também uma carta de coquetéis clássicos e autorais. Um deles é o Dry and High feito com saquê, shochu, luxardo, umeboshi e rakkyo (R$ 60).

Alameda Tietê, 184 - Jardins. Horario de funcinamento: de terça a sabado, das 19h às 24h.

APTK

Um dos nomes fortes em drinques engarrafados, a APTK tem diversas opções de drinques para serem servidos rapidamente. Além de drinques autorais, a marca conta com bebidas clássicas como o Dry Martini, receita preferida do bartender Alê D'Agostino.

À venda pela http://www.aptkspirits.com, no Fast Shop e lojas físicas. Rua Haddock Lobo, 1626, 2º piso. R$ 130, com 375 ml