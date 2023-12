Conheça a coleção da Tiffany & Co com a franquia Pokémon usada por Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine recentemente revelou em suas redes sociais que recebeu um presente exclusivo da grife Tiffany & Co: um pingente de Pikachu em ouro amarelo 18k, parte de uma coleção limitada inspirada no universo Pokémon.

Embaixadora da renomada marca, Marquezine demonstrou entusiasmo com a peça, destacando a inusitada parceria entre a Tiffany & Co e a franquia Pokémon. A atriz compartilhou sua empolgação através dos Stories do Instagram, ressaltando o valor da joia: "É o Pikachu com diamante! Nada pode ser melhor do que isso!"

A coleção, conforme informações do site Video Games Chronical, abrange nove peças exclusivas. Além do pingente de Pikachu, estão inclusos personagens icônicos como Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone e Mew, todos confeccionados em prata esterlina oxidada e adornados com detalhes em diamante. O preço inicial da coleção é de US$ 1290, aproximadamente R$ 6200.

O destaque fica para o Pikachu em ouro amarelo de 18 quilates, disponível em dois tamanhos.

O menor é oferecido por US$ 9900 (cerca de R$48,1 mil), enquanto o maior alcança o valor de US$ 29 mil (R$ 140 mil). A embalagem, uma Pokébola, complementa a experiência, enfatizando a união do luxo com elementos da cultura pop.