Conheça a cafeteria em Santa Catarina que tem cardápio para humanos, cachorros e gatos

O mercado pet no Brasil registrou um faturamento de R$ 46,8 bilhões em 2023, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Desse montante, o segmento de alimentos destinados aos animais representou quase 80% do total.

De olho nesta parcela do mercado, a empresária Ana Lautert inaugurou no final do ano passado a Peteca Pet Café, uma cafeteria que oferece um cardápio não apenas para humanos, mas também para cachorros e gatos.

Localizado dentro do Peteca Pet Park Boutique, que disponibiliza serviços como banho, tosa, creche, brinquedoteca, veterinária e até um ofurô para os animais, o espaço abrange uma área total de 300 metros quadrados em Itajaí, Santa Catarina, no BravaMall. A expectativa da empresária é alcançar um faturamento de R$ 2,4 milhões em 2024.

"O bem-estar dos pets é fundamental para nossos clientes, e percebemos o aumento considerável de tutores que desejam alternativas de lazer com seus animais de estimação. Aqui, é o que nos motiva, e, por isso, prezamos pela segurança, qualidade e responsabilidade no Peteca Pet", destaca Lautert.

Cardápio

Coxinha do Peteca Pet Café.

No cardápio pet, a cafeteria oferece uma variedade de opções, incluindo coxinha, hambúrguer e até mesmo o "carreteiro do chef". Entre as opções de "doces" estão sorvetes sem lactose, bolo inglês e docinhos.

Todas as alternativas são preparadas com ingredientes adequados para pets e seguem orientações de empresas e profissionais do setor. Para os tutores, a cafeteria oferece diversas opções de cafés, salgados, doces e tortas.

Mercado pet

Considerando que o Brasil possui quase 168 milhões de animais de estimação, sendo 67,8 milhões de cães e 33,6 milhões de gatos, o país se destaca como o terceiro no mundo em número de pets.

Débora Medeiros, gestora responsável pelo setor de petshop no Sebrae, ressalta que o mercado pet no Brasil representa 0,36% do PIB nacional, superando setores como utilidades domésticas e automação industrial.

O setor de pet food, voltado para a alimentação dos pets, é o mais lucrativo, devendo encerrar o ano de 2023 com um faturamento estimado em R$ 33,4 bilhões, segundo a Abinpet.