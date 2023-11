Conheça 9 restaurantes em São Paulo para provar pratos com polvo

O polvo, apesar de sua aparência peculiar com oito tentáculos e grandes olhos, conquistou um lugar de destaque na gastronomia mundial. Encontrado em todos os oceanos, o molusco tornou-se uma verdadeira iguaria culinária por sua textura delicada. Entretanto, sua preparação requer habilidade, pois um descuido pode resultar em uma carne desagradavelmente borrachuda.

Chefs experientes recomendam técnicas cuidadosas para atingir a perfeição no cozimento do polvo. Evitar o uso da panela de pressão e optar por um cozimento lento em caldos aromáticos. O tempo e a paciência são aliados nesse processo, garantindo que a carne alcance a textura desejada.

Saiba onde provar diferentes pratos com polvo em nove restaurantes de São Paulo.

Varanda Din.ner

Varanda Dinner: polvo com romesco.

A cozinha apresenta uma leitura contemporânea de frutos do mar e da terra feitos na brasa. Na lista de pratos principais, destaca-se o Polvo com Romesco (R$ 120), com molho a base de pimentão, castanha de caju, alho confit, mel e balsâmico, acompanhado de brócolis grelhado e batata crocante.

Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista, São Paulo – Telefone (11) 3887-8870 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041- Shopping JK Iguatemi – Lj. 321B Piso 2- Itaim Bibi – São Paulo/SP – Telefone (11) 3152-6777 | Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP – Telefone (11) 3039-6500 | Horário de quarta a sábado das 19h às 22h.

Ama.zo

Amazo: arroz con Mariscos.

O restaurante apresenta o polvo com temperos e preparos peruanos, como o Arroz con mariscos (R$ 59), uma mistura de arroz cremoso com polvo, lula e camarões. Brilhando como ingrediente principal, o Pulpo Anticuchero (R$ 79) traz um polvo grelhado a la parrilla com salsa romesco, purê de batata e salada verde.

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h | Pátio Shopping Higienópolis - Segunda a sexta, 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar, de segunda a sexta das 19h às 22h30, aos sábados e domingos das 12h às 22h30.

Ventre

Ventre: polvo e camarão.

Recém-chegada na vizinhança de Pinheiros, a casinha verde, a poucos minutos da estação Fradique Coutinho, serve boas opções de frutos do mar como o Siri de Feira (R$44), e o Do Mar (R$98). No cardápio de pratos principais, um polvo e camarão no azeite, acompanhado de purê de mandioquinha, alho crocante e salsa verde.

Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de segunda das 12h às 16h, terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Punk Cuisine

A casa curitibana Punk Cuisine traz além de um balcão de sushis, diferentes pratos com peixes e frutos do mar. O prato principal da casa une o polvo com mole de missô e chips de alho e hortelã. O Polvo na Brasa (R$ 95) é bem harmonizado com o drink autoral Pop Tail ( R$38), de soju Jinro, morango, limão taiti, Pop Rock e soda.

Alameda Tietê, 184 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 99892-2050 | Horário: terça a sábado das 19h às 00h.

Modern Mamma Osteria

Modern Mamma Osteria: polvo grelhado.

A osteria que ficou famosa por suas massas não deixa a desejar em seus demais pratos, o Polvo (R$ 130) é tostado no carvão e servido com sauté de grãos e molho de ervas, ótima opção para quem quer provar uma proteína leve e saborosa.

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

NOU

O NOU possui um cardápio democrático, com boas opções de brunch, almoço e jantar. Entre seus pratos principais, o Polvo grelhado (R$119) acompanha batatinhas assadas, ervilha torta e sugo de tomate com linguiça artesanal.

Rua Armando A. Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939 | Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3064-0033 | Horário de domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das das 12h à 00h.

Piccini Cucina

O restaurante italiano que tem a frente o restauranteur Samuel Rodrigues serve uma versão bastante refrescante do polvo: laminado com vinagrete de tomates concassée, mostarda em grão e palmito (R$ 72).

Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30.

Èze

Èze: rigatoni com porco e polvo.

O restaurante Èze tem no seu menu um prato estilo surf and turf: o Rigatoni com ragu de porco, pancetta curada, molho glacê e polvo grelhado na brasa (R$ 89).

Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP | Fone.: (11) 95141-4136 | Horário: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Ella Fitz

Ella: polvo no carvão.

Pensando em como enaltecer a textura e preparo do polvo, a casa recém inaugurada apresenta o Polvo Grelhado no Carvão acompanhado de mil folhas de batata e sofrito (R$ 155).

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.