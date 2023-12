Congestionamento de bicicleta no Condado: uso de bikes na Faria Lima cresce 17%

Quem anda diariamente pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, está acostumado ao trânsito parado nos dois sentidos em praticamente toda a hora do dia. Às terças, quartas e quintas a situação se agrava ainda mais por conta da política de trabalho híbrido de três dias adotado por boa parte das empresas instaladas ao longo da via. Mas nos últimos meses o congestionamento chegou também até a ciclovia que fica no meio da avenida.

Entre outubro e dezembro (até o dia 12) deste ano, houve um aumento de 17% na circulação de bicicletas na Faria Lima se comparado com o mesmo período do ano passado. Se olhar apenas os 12 primeiros dias de dezembro o aumento foi de 25%. Os números são da CET e foram obtidos pela rádio CBN e divulgados nesta quarta-feira, 13.

Bike é mais rápida

Mesmo que haja o congestionamento de bicicletas, o meio de transporte ainda é mais rápido que o carro. Em uma pesquisa feita pela Tembici, empresa que opera as bikes de aluguel na cidade de São Paulo, mostrou que trajetos mais longos, de 9 a 10 quilômetros de carro duram em média 21 minutos, e quando feitos com bicicleta elétrica foram realizados em 7 minutos, uma redução de 66% no tempo.

A análise foi feita considerando viagens em horário de pico em 2023 em São Paulo e no Rio de Janeiro. A amostra considerou 40 mil viagens. Outro dado mostrou que os deslocamentos de bike elétrica, em 2023, são em média 42% mais longos e 33% mais rápidos, se comparados à bike comum, nas duas capitais.

Patinetes sem sucesso

E se as bicicletas fazem sucesso no Condado, os patinetes não tiveram o mesmo fim. Em novembro deste ano a empresa de micromobilidade Grow, dona de vários dos patins elétricos que eram vistos pelas capitais brasileiras no final dos anos 2010, teve a falência decretada pela Justiça.

Depois de frisson inicial, o modelo de negócios se mostrou inviável para a empresa principalmente por conta dos altos custos da operação. A principal diferença do modelo que hoje existe na cidade de São Paulo com o aluguel de bicicletas é que o da Grow não tinha um ponto fixo para deixar os patinetes ou as bikes.