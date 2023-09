Confira as dicas de estilo do alfaiate Alexandre Won

A alfaiataria está de volta, nas passarelas e nas ruas, depois do longo período de pantufas e moletons da pandemia. Mas sem aquele aperto de sempre. O conforto é a nova medida da elegância, até mesmo para quem é adepto do bespoke, a técnica de fazer roupas formais inteiramente sob medida, como Alexandre Won.

O alfaiate é reconhecido pela técnica apurada, pelo uso dos melhores tecidos e por um estilo absolutamente pessoal, que passa por uma estética muito clássica mas com toques contemporâneos. As lapelas dos paletós são em estilo peak, robustas e com a ponta para cima, as calças levam pregas e as camisas têm apenas o primeiro botão aparente, para ficar em alguns exemplos.

Won se prepara agora para lançar sua linha de ready to wear, chamada Alfaiataria 706, com paletós e jaquetas de corte contemporâneo, com os melhores tecidos importados. Esse era o nome de sua primeira alfaiataria, lançada em julho de 2006 (por isso os números 706).

Ele deu algmas dicas de estilo para o guia de estilo Casual EXAME de 2023, que será publicado em outubro (confira aqui a edição do ano passado). Aqui, damos um gostinho do que virá na publicação. Acompanhe.

Como define sua maneira de se vestir?

Descrevo minha maneira de vestir como uma fusão equilibrada entre o moderno e o clássico. Sempre busco peças de alta qualidade que mesclam o estilo contemporâneo com elementos atemporais. Acentuo minhas produções com acessórios, como relógios, anéis e colares discretos. Acredito que os acessórios são detalhes que acrescentam profundidade e personalidade ao meu estilo.

Tecidos tecnológicos e abordagem mais casual

O que é casualidade para você? E formalidade?

Para mim, casualidade envolve o conforto sem comprometer a elegância. Opto por roupas bem cortadas, como blazers desconstruídos, camisas mais soltas e sem abotoar, frequentemente com regatas por baixo, e calças de alfaiataria clássica, sempre com pregas, mesmo em momentos informais. Formalidade, por outro lado, implica trajes mais tradicionais, como ternos bespoke com tecidos especiais, camisas ajustadas ao corpo e sapatos sociais sempre adequados ao evento em questão.

A pandemia mudou sua maneira de vestir de alguma forma?

Não diria que mudou, mas sim que acrescentou alguns conceitos. Senti a necessidade de maior versatilidade nas roupas e passei a valorizar peças que oferecem conforto e estilo em diversas situações. Isso incluiu a adoção de tecidos tecnológicos e uma abordagem mais casual. No entanto, minha paixão pelo artesanato e pela moda clássica permaneceu inalterada, e continuo a valorizar peças bem confeccionadas e personalizadas