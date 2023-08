Concha y Toro lança linha de vinhos suaves para o consumidor brasileiro

A chilena Concha y Toro, uma das maiores vinícolas do mundo, lançou uma nova linha de vinhos toda pensada para o público brasileiro. Dentro da categoria Reservado, a marca desenvolveu três rótulos suaves, mais adocicados, nas versões tinto, branco e rosé.

O movimento da companhia representa a entrada da vinícola em um mercado avaliado em R$ 2 bilhões por ano. Dados da Ideal Consulting mostram que os vinhos suaves representam 58% do mercado brasileiro, sendo quase o dobro do mercado de importados.

A Concha y Toro já tinha o vinho tinto suave, o Sweet Red, e agora incluiu ao portfólio o Sweet Rosé e o Sweet White, transformando os rótulos em uma linha, tudo dentro da família Reservado. Em pesquisa feita em adegas e sites de vinhos, a reportagem encontrou os rótulos com preços médios que variavam de R$ 35 a R$ 45.

“Identificamos que o segmento de vinhos suaves carecia de produtos com alto padrão de qualidade, respaldados por uma marca conceituada e premiada mundialmente, mas ainda assim com um desembolso acessível. A linha suave de Reservado Concha y Toro vem para inovar no segmento, e oferece uma oferta única e diferenciada”, afirma Pietro Capuzzi, Diretor de Marketing da Concha y Toro no Brasil.

Além dos novos vinhos suaves, a linha conta com a tecnologia do selo termoativo. Esse selo está localizado no canto inferior do rótulo, e é um indicador de temperatura. Quando resfriado a 10ºC, o selo fica azul, mostrando que o vinho está ideal para consumo.

Perfil de cada um dos vinhos

Reservado Sweet Rosé

Apresenta aromas intensos de frutas vermelhas, como morangos e cerejas. Tem acidez fresca e equilibrada, e doçura persistente. Harmoniza com queijos cremosos e/ou adocicados e saladas.

Reservado Sweet White

Tem notas tropicais, com destaque para o abacaxi. Como os suaves, apresenta sabor doce e acidez equilibrada, combina com saladas de frutas e pudim.

Reservado Sweet Red

Vinho frutado com notas de frutas vermelhas, especialmente morangos e framboesas. De paladar doce e equilibrado, acompanha bem chocolates.