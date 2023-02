Concha Y Toro apresenta novos rótulos e dois clubes exclusivos de vinhos

Com os rótulos Casillero del Diablo e Reservado Concha Y Toro, a marca chilena Concha y Toro reporta sua liderança no mercado brasileiro nesse início de ano, sendo a vinícola mais conhecida e de maior expressão no país.

Segundo a Kantar, Casillero del Diablo é a mais lembrada entre consumidores de vinhos importados. Dados da Nielsen atestam que a gigante chilena é a vinícola líder de mercado em vinhos importados, sendo quase três vezes maior em market share que o segundo colocado. O rótulo Reservado Concha Y Toro ocupa primeiro lugar em vendas no país, e Casillero del Diablo, o segundo, de acordo com a consultoria.

A estratégia de crescimento da companhia vem causando impacto significativo no mercado de vinhos brasileiro nos últimos anos, com lançamentos de novos rótulos e ferramentas para facilitar o acesso a seus produtos, como o e-commerce Descorcha, lançado no ano passado.

Ainda este ano, a companhia traz ao mercado os vinhos orgânicos e biodinâmicos de sua subsidiária Bonterra, na Califórnia, e a safra 2020 do vinho Don Melchor.

A chegada desses novos rótulos atende à estratégia de premiunização da companhia, que aposta no potencial brasileiro para o consumo de vinhos de 3 e 4 dígitos. Também está prevista a chegada de Casillero Del Diablo Belight, em versão branco e rosé, que apresentará menos calorias por taça com o mesmo sabor e complexidade de um vinho regular, devido a seu processo de elaboração.

No último relatório de resultados da companhia, Eduardo Guilisasti, CEO da Viña Concha y Toro destacou a melhoria do mix de vendas, com produtos premium ou superiores respondendo por 49,2% da receita; o desempenho do segmento de vinhos super e ultra premium, que continuou a apresentar um sólido crescimento de dois dígitos (+35,8% em valor); e os excelentes resultados da joint venture Almaviva, que voltou a ser muito bem recebida este ano na Place de Bordeaux. O que no Brasil também se confirma. Conforme dados da Ideal Consulting a companhia reportou crescimento de 13,5% no segmento Invest representado pelas marcas Don, Melchor, Gran Reserva, Trivento, Marques de Casa Concha, Diablo. A meta para esse ano é dobrar as cifras de 2022.

O grupo chileno tem investido na construção de relacionamentos com distribuidores e varejistas locais, o que tem ajudado a aumentar sua visibilidade e credibilidade no mercado.

Outro aspecto da liderança da Concha y Toro no Brasil tem sido seu foco na sustentabilidade. A empresa reconhece a importância de proteger o meio ambiente e tomou medidas para reduzir sua pegada de carbono e promover a agricultura sustentável, o que a levou a receber a certificação B Corp, que atesta as empresas que cumprem com as mais elevadas exigências em práticas ambientais e sociais, em linha com a agenda ESG.

"Isso não apenas ajudou a empresa a manter sua posição de liderança no mercado, como também a conquistar a confiança dos consumidores que buscam cada vez mais produtos ambientalmente responsáveis, caso do rótulo Gran Reserva, lançando no ano passado. Encerramos dezembro como líderes no mercado de vinhos importados com 16% do market share, segundo relatório da Nielsen”, comenta Mauricio Cordero, CEO da VCT no Brasil.

O executivo Felipe Galtaroça, da Ideal Consulting, conta que houve baixo giro de algumas marcas de vinhos importados em 2022. “Em 2021 entraram muitas novas marcas no mercado, que não voltaram a ser importadas em 2022, indicando que oneraram o estoque de muitos players no mercado e tiveram baixa performance de giro. O ano de 2022 terminou com uma redução de 7,3% na importação de vinhos (-6,4% se incluir espumantes e champanhe) para o Brasil”.

Em termos de marketing, a Concha y Toro foca em duas abordagens: consolidar a linha de vinhos de alta gama e ampliar a visibilidade de Casillero del Diablo, marca Top of Mind por diversas vezes consecutivas.

"A empresa vem investindo na construção de suas marcas e em gerar conexão com o consumidor brasileiro – com atividades que vão desde campanhas de publicidade, como a campanha cinematográfica em parceria com o ator Pedro Pascal, até eventos impactantes como o que apresentou a Denominação de Origem Puente Alto, no hotel Rosewood, em agosto do ano passado, e o Casillero Experience, em outubro, este último, aberto ao público com ingressos esgotados já em sua primeira edição”, explica Pietro Capuzzi, diretor de marketing.

Segundo ele, o conjunto dessas iniciativas tem ajudado a ampliar sua exposição, a alcançar um público mais amplo, a se conectar com consumidores e criar um senso de comunidade em torno de suas marcas. Capuzzi acena ainda com o lançamento de dois clubes exclusivos destinados a promover conversas e interações com consumidores – o Club Don Melchor, e o Club Cellar Collection.

A vinícola chilena tem uma história que remonta ao final do século 19 e cresceu para se tornar um dos maiores produtores de vinho do mundo. No Brasil, a Concha y Toro se estabeleceu como líder na indústria do vinho por meio de sua abordagem inovadora de liderança e marketing. Um dos principais fatores do sucesso da Concha y Toro no país tem sido sua capacidade de adaptação ao mercado local. A empresa tem trabalhado para entender as preferências e gostos do consumidor brasileiro ao desenvolver linhas de vinhos para atender às suas necessidades.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.