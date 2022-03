Completando 60 anos, Rolling Stones voltam à estrada pela Europa

Os Rolling Stones embarcarão em uma turnê europeia nos próximos meses, tocando em estádios e arenas, para marcar seu 60º aniversário como banda, anunciaram os roqueiros britânicos nesta segunda-feira.

Chamada de Sixty, a turnê de 14 shows começará em Madri em 1º de junho e viajará para dez países no total, incluindo Reino Unido.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

A banda se apresentará no estádio Anfield, em Liverpool, seu primeiro show na cidade britânica em mais de 50 anos, além de dois shows no Hyde Park, em Londres.

O vocalista Mick Jagger, de 78 anos, e os guitarristas Keith Richards, de 78, e Ronnie Wood, de 74, serão acompanhados pelo baterista Steve Jordan na turnê. O baterista dos Stones, Charlie Watts, que se juntou à banda em 1963, morreu no ano passado aos 80 anos.

"Ansioso para ver todos vocês neste verão!", escreveu Jagger no Twitter, juntamente com um vídeo da banda tocando ao vivo ao longo das décadas.

O setlist incluirá clássicos dos Stones como (I Can't Get No) Satisfaction e Paint It Black, entre outros, bem como "uma seleção de faixas inesperadas" de seu vasto catálogo de músicas, de acordo com um comunicado à imprensa. A turnê também terá uma nova produção de palco.

Os Stones, que encerraram a etapa americana de sua turnê No Filter em novembro, também tocarão em Munique, Amsterdã, Berna, Milão, Bruxelas, Viena, Paris e Estocolmo.