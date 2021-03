Como usar slide e sandália de um jeito despojado? João Freire responde

A nova coleção de sandálias masculinas da Cartago, do grupo Grendene, chega ao mercado junto com o lançamento do e-commerce da marca. A loja virtual é o primeiro ponto de venda proprietário da Cartago. Além de vender produtos, a plataforma começa a prestar serviço de consultoria de moda masculina.

A ideia surgiu para atender uma demanda do consumidor. Em regiões tropicais, onde o uso de calçados abertos é uma necessidade, surgem dúvidas sobre como – e em quais ocasiões – usar modelos como sandálias e chinelos. Por isso, a convite da marca, João Freire, um dos principais nomes da moda masculina no País, desenvolveu um guia de estilo para os três modelos criados por ele para a nova coleção Montreal: chinelo de dedo, slide e sandália. “Participei desse lançamento porque gostei do conceito da coleção”, diz Freire. “Embora eu trabalhe com moda, gosto da praticidade e do conforto ao me vestir, e a coleção Montreal traz justamente isso.”

"Viva Seus Momentos Casuais"

Com esse slogan, a campanha de lançamento da coleção e do e-commerce destaca a casualidade e a versatilidade dos produtos da Cartago, que podem ser usados em diferentes momentos, sempre com leveza, bem-estar, conforto e elegância. “Viver o momento casual é viver o momento em que você está 100% à vontade, no lugar em que está, com as pessoas que estão ao seu redor, com você mesmo e com estilo. É curtir aquele momento de uma forma 100% confortável”, diz Freire. Confira, a seguir, a entrevista com consultor de moda:

Exame Solutions: O que é essencial na moda masculina?

João Freire: Embora trabalhe com moda, gosto da praticidade e do conforto; algo, aliás, que os homens prezam muito ao consumir moda. Isso porque o homem não consome tanto quanto a mulher, mas está mais vaidoso. Então, as peças para o homem precisam ser práticas, confortáveis e versáteis.

ES: Esses elementos estão representados na nova coleção Montreal?

JF: Sim. São produtos confortáveis e práticos. A sandália, por exemplo, tem regulagem nas duas tiras. Os três modelos são elegantes, com uma cartela de cores neutras, porém sem perder a graça, pois ela traz vários tipos de cinza, preto, marinho e bege. São cores neutras e elegantes ao mesmo tempo, o que torna os calçados ainda mais versáteis.

ES: A versatilidade das peças é algo que o homem também valoriza?

JF: Vejo que, cada vez mais, a sociedade em geral caminha para um movimento de consumo consciente e as pessoas estão pensando mais antes de comprar algo. Vou comprar esse sapato para usar uma vez só? Isso está se perdendo muito. As pessoas compram o que usam com mais frequência; por isso a importância da versatilidade. Na coleção Montreal, você pode usar os calçados para diferentes ocasiões, como um almoço ou uma festa mais informal, otimizando o produto.

ES: Quais os cuidados na hora de usar chinelo de dedo ou slide, por exemplo?

JF: Na hora de se vestir, é preciso pensar em contrapontos. Eu mesmo vou trabalhar de bermuda na minha agência e, para não ficar informal demais, faço um contraponto ao escolher o que vou vestir. Então, se quero usar bermuda e chinelo, escolho uma bermuda de alfaiataria e uma camisa de linho ou uma camiseta polo, assim consigo ficar mais sofisticado. Se você escolher uma sandália ou chinelo, coloque outras peças mais arrumadas para dar esse equilíbrio.

ES: Sandália e os chinelos combinam com blusas de meia estação?

JF: As estações estão cada vez mais mal definidas. Chove e esfria de uma hora para outra, o tempo está instável, e ter essa posibilidade de mesclar as peças facilita muito. Uma malha mais fina ou um moletom leve podem ser usados com um bermuda e chinelo, sim. Pessoas mais ousadas usam, inclusive, o slide com meias, para viagens longas, por exemplo, onde é preciso estar confortável.

ES: Como enxerga a evolução da moda masculina no Brasil?

JF: O Brasil é um país atrasado quando se fala em conceito de moda masculina. Ainda há preconceito, mas vejo uma evolução significativa. Os homens, independentemente do estilo e da orientação sexual, estão mais vaidosos e, por isso, o mercado está mais voltado para a moda masculina. Estão surgindo novas marcas, que oferecem o básico bem feito, algo que o homem gosta muito, e também vemos marcas femininas mirando o público masculino como potencial cliente fazendo coleções sem gênero.

