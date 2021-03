Como usar móveis rústicos na decoração da cozinha

Inevitavelmente, nestes novos tempos, neste novo “normal", as pessoas estão ficando mais dentro de casa. Até mesmo por isso, elas acabam reparando mais nos detalhes dos ambientes em que vivem. No fim das contas, sentem que precisam deixar estes espaços mais confortáveis e agradáveis ao olhar, bem com "cara de família" ou mesmo de proteção. E móveis rústicos parecem ter tudo a ver com isto.

Moda de casa acontece do mesmo jeito que as outras modas, ela vem e vai resgatando peças ou apresentando novidades a cada estação. E as tendências são lançadas de acordo com o “humor” das pessoas em cada temporada, o que desejam e o que necessitam.

Neste ano, tem muita gente que vem buscando por decorações que remetem às memórias gostosas, àquilo que lhe faz bem.

Tentar ter mais momentos de felicidade. É nisto que a maioria das pessoas está focando em 2021. E o que isto significa para os brasileiros?

Bem, são reuniões em família, temporada de férias e passeios no campo, por exemplo. E a tradução disso pode ser uma decoração mais simples, com uma pegada rústica, extremamente acolhedora e charmosa. Calma, pois vamos te explicar como seria possível reproduzir isso na sua própria casa.

Quais as principais características de decoração rústica?

Como você deve ter percebido nas imagens deste texto, as decorações rústicas se valem demais da madeira natural ou da textura de madeira natural.

Isto é visto em revestimentos de parede, de piso e de armários, assim como em sustentações de telhados e mais. E, em consequência, pode acontecer de os cenários parecem pesados demais. Mas tudo é uma questão de equilibrar os elementos, ok?

Saiba que tem formas de deixar mais “leves” estes ambientes rústicos. Utilizar fundos claros é a principal estratégia – o branco é a cor mais utilizada. Depois é preciso reforçar a iluminação local.

Superfícies brilhantes devem ajudar a rebater os fachos e espalhar a luz melhor, clareando cantinhos escuros. Já a temperatura da decoração é regulada com a madeira acompanhada de elementos em vidro, metal ou em cores frias. Fácil, não?

Claro que as decorações rústicas também podem expor superfícies de outros materiais sem qualquer acabamento, como tijolinho e concreto.

Elas também podem vir acompanhadas de muitos vasos de plantas – o que deve ajudar a suavizar ainda mais o cenário. E muitos dos seus móveis têm um aspecto estético tipo de época, como se resgatados de antigas casas de campo ou de praia.

Aliás, precisamos te lembrar de que decorações rústicas sempre remetem àquelas construções de zonas mais remotas, bem próximas da natureza.

Mas elas podem ser reproduzidas em casas de zonas urbanas, sem problemas – desde que seguindo as características listadas acima. E para o seu imóvel, você pode se inspirar nas residências em estilo cabana, mediterrâneo e até country. Qual prefere?

Como utilizar móveis rústicos em decoração de cozinha?

Sempre que for à busca de opções de móveis rústicos para cozinha, você irá se deparar mais facilmente com as opções em textura de madeira natural.

Mas também há a opção da cor marrom, igualmente bonita e lembrando os tons da madeira. E ainda é possível optar por peças em cores como verde, azul e amarelo queimado – outras cores encontradas na natureza.

Agora, de todo modo, tente deixar mais “leve” esta decoração, para que ela se adeque ao visual moderno da sua casa. Sabe como?

Use móveis aéreos com nichos abertos que possam ser preenchidos de objetos claros ou com nichos de portas envidraçadas. E sobre os balcões, coloque bancadas em pedras claras também – a textura lembrando mármore branco está super na moda para 2021.

Se quiser reforçar esta ideia de rusticidade, “brinque” com as possibilidades de recortes e “defeitos” das peças. Madeira de demolição reaproveitada, com quebras, marcas de trincas, veios e até ações de pragas podem fazer todo o sentido neste contexto. E se colocar isto tudo ao lado de eletrodomésticos modernos - em inox, por exemplo - e frente a revestimentos como pastilhas trará a sua cozinha para o tempo presente.

