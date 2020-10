Como tirar fotos melhores de seu pet

J.D. Biersdorfer - c. 2020 The New York Times Company

Por J.D. Biersdorfer - c. 2020 The New York Times Company

Grande parte da internet parece ser feita de fotos de animais, especialmente de gatos. Se tudo isso faz você querer tirar um retrato decente do seu pet para a posteridade – sem ter de pagar a um fotógrafo profissional –, basta pegar seu smartphone.

É hora de seguir investindo em ações de educação? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

Muitos modelos mais novos incluem todo o hardware e o software de que você precisa para tirar uma ótima foto do seu amigo. É bom também considerar fatores como local e iluminação. E lembre-se: deixe o animal comandar a sessão de fotos e não o excite ou o incomode – basta esperar sua personalidade brilhar através da lente da câmera. Aqui está um guia.

Passo 1: Planejamento

Decida onde você gostaria de tirar a foto. Dependendo do animal, você pode obter melhores resultados em um lugar familiar, onde ele provavelmente estará calmo.

Clique seu pet quando ele estiver relaxando em seu local preferido Clique seu pet quando ele estiver relaxando em seu local preferido

Se você optar pela abordagem do retrato em estúdio, tente tirar as fotos durante uma hora do dia em que seu animal está mais relaxado, como logo depois de uma refeição ou perto da hora do cochilo. Uma vez que você escolher o local, remova o máximo de desordem. Um papel ou um tecido pendurado como pano de fundo também pode manter o foco no seu peludo.

Caso opte por capturar a vivacidade do seu bichinho, não se esqueça da câmera quando o levar para passear no parque ou brincar no quintal.

Tenha em mente que é preciso tempo e paciência. Os pets podem ser imprevisíveis ou não cooperativos, por isso preste atenção neles. Talvez sejam necessárias dezenas de fotos (ou duas sessões) para conseguir uma foto perfeita.

Passo 2: Iluminação

Ao configurar a câmera do smartphone, evite usar o flash. O brilho inesperado pode incomodar o animal, e o brilho refletido na retina geralmente deixa os olhos em tons assustadores de vermelho ou verde.

A luz natural – ao ar livre ou vinda de uma janela – muitas vezes funciona melhor. Se você estiver tirando as fotos dentro de casa, ilumine suavemente a área com abajures, mas preste atenção nas sombras e ajuste o posicionamento da iluminação para evitá-las.

Passo 3: Preparação da câmera

Embora não seja tão poderosa quanto uma câmera digital reflex de lente única, a tecnologia das câmeras dos celulares melhorou muito na última década. Com um telefone mais novo, você pode obter os mesmos padrões para suas fotos, como usar o modo retrato para manter o assunto em primeiro plano em foco nítido enquanto borra suavemente o fundo. Muitos dos modelos de iPhone da Apple e os Pixel do Google contam com um modo retrato; os celulares da Samsung e de outros fabricantes têm configurações semelhantes.

Alguns aplicativos de câmera têm um “modo burst”, que captura uma série rápida de fotos quando você segura o botão do obturador; assim, você pode escolher mais tarde a melhor foto. No aplicativo de câmera do iOS 14 da Apple, esse recurso pode ser acessado segurando o botão de aumentar o volume do celular. Os Pixel atuais do Google têm o recurso Top Shot.

Antes de iniciar sua sessão, certifique-se de que seu aplicativo de câmera esteja configurado para tirar fotos com a resolução de imagem mais alta possível.

Um corte na foto a deixa mais profissional Um corte na foto a deixa mais profissional

Passo 4: Pose do pet

Agora é hora de tirar algumas fotos. Não tenha medo de tentar ângulos criativos, mas se posicionar no nível do animal e focar a câmera nos olhos dele em geral produz um retrato cheio de alma.

Tirar fotos de pets é muitas vezes mais fácil com certa ajuda. Enquanto você manuseia a câmera, a outra pessoa pode manter o peludo entretido com guloseimas ou seu brinquedo favorito.

Se for só você e seu bichinho, considere usar um tripé com um temporizador para poder ajeitá-lo antes da foto; Apple, Google e Samsung têm um temporizador em seus aplicativos de câmera. Os controles do obturador que se conectam ao celular via Bluetooth são outra opção, e pressionar o botão de volume nos fones de ouvido com fio da Apple também dispara o obturador da câmera do iPhone. E alguns aplicativos de assistente de voz podem tirar fotos com um comando.

Passo 5: Edição das fotos

Agora que você tem suas fotos, é hora de torná-las ainda melhores. A maioria dos aplicativos de câmera inclui ferramentas para endireitar o enquadramento e melhorar a cor e a exposição. E a ferramenta de recorte é ótima para eliminar elementos indesejados.

Se suas imagens precisarem de mais ajuda do que seu software padrão oferece, procure um aplicativo de terceiros com mais recursos, como uma ferramenta para remover pelos fora do lugar. E não se esqueça do poder dos filtros, que podem dar à sua foto um aspecto totalmente novo. Mesmo que ela esteja um pouco borrada ou a cor esteja ruim, dá para ser realmente criativo – e até fazer arte com as fotos de seu pet.