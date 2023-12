Como será novo complexo de luxo que terá hotel Vik e piscina com ondas a 2 horas de São Paulo

Araçoiaba da Serra, a cerca de 2 horas da cidade de São Paulo, será o endereço de um dos mais novos lançamentos de luxo do país. Chamado de Fazenda Vista Verde, o empreendimento é tocado pela Luan Investimentos e tem orçamento que pode chegar a R$ 350 milhões.

Em entrevista exclusiva a EXAME Casual, Adrian Estrada, CEO da empresa, conta alguns detalhes do projeto que vai ter terrenos a partir de 2.000 metros quadrados para a construção de mansões, piscina com ondas e até uma vinícola com bebidas assinadas pelo grupo Vik, do Chile. A marca chilena inclusive vai assinar um hotel que ficará dentro do complexo, o primeiro da rede do Brasil.

Criada há 50 anos anos pelo avô de Estrada, a Luan Investimentos era focada na venda de prédios até a expansão para incorporações e condomínios. A companhia foi responsável por construir os primeiros condomínios de alto padrão em capitais onde o agronegócio puxa a economia, como Palmas, no Tocantins.

A Fazenda Vista Verde é tratado dentro da empresa como um ponto de virada, um projeto ambicioso que busca atender principalmente moradores da região da cidade São Paulo, onde está a maior parte do PIB brasileiro. Ao longo da conversa, Adrian detalhou os aspectos do projeto e qual o cronograma de entrega. Veja os principais trechos da conversa.

Adrian Estrada, CEO da Luan Investimentos.

Como nasceu a Fazenda Vista Verde?

A Fazenda Vista Verde foi adquirida após extensa pesquisa de mercado. Inicialmente, o projeto estava em pausa, mas com o boom do mercado imobiliário no interior de São Paulo durante a pandemia, decidimos avançar com o projeto, adaptando-o à nova realidade.

Qual é essa nova realidade e o que vai ter dentro do complexo?

O projeto envolve a criação de um espaço com um hotel, paisagismo exuberante e obras de arte espalhadas pelo local. Haverá atrações como piscina de ondas, focadas em atender às necessidades da família, além de parcerias para trazer tecnologia de ponta ao local.

Como está o andamento do projeto?

Estamos avançando com a parte de vendas a partir do próximo ano, enquanto as obras de infraestrutura devem iniciar após o período de chuvas, previstas para março de 2024. O projeto, que inclui a construção do hotel, está estimado em dois anos e meio para conclusão.

Que outras fases estão planejadas para o projeto?

Além do hotel, o projeto inclui áreas residenciais, espaços de lazer, um centro administrativo, parreirais para futura produção de vinhos, tudo integrado a um complexo que promete oferecer uma variedade de atrações e experiências únicas aos residentes e hóspedes.

Fazenda Vista Verde: complexo vai ter terrenos a partir de 2.000 metros quadrados.

Qual é o investimento total?

Estimamos um investimento aproximado de 100 milhões de reais para o hotel, e o projeto completo, incluindo infraestrutura e demais fases, deve girar em torno de 300 a 350 milhões de reais.

Como está o cronograma?

Estamos mirando um cronograma de dois anos para a conclusão da infraestrutura, seguido pela entrega das residências para construção e, no terceiro ano, a inauguração do hotel. Então, o projeto completo deve levar cerca de cinco a seis anos para ser finalizado.

Esse é o maior projeto da empresa até agora?

Sim, atualmente é o maior projeto em termos de investimento da empresa. Temos outros em pipeline, como um projeto residencial em Itacaré, na Bahia, mas este é o mais significativo em termos de escopo e investimento.