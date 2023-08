Como o vinho se tornou uma atração à parte de festival em Tiradentes (MG)

*De Tiradentes, Minas Gerais

Uma tarde de sábado, com temperatura acima dos 30°C, e milhares de pessoas circulando pelas ruas do centro da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Com o calorão, seria mais intuitivo que a cerveja fosse predominante na escolha de quem passava pelo município histórico e procurava se refrescar. Mas não é o que se viu durante o primeiro fim de semana do 26º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O consumo de vinho se transformou em uma atração à parte na extensa programação do evento.

A organização do festival não divulga números, mas em todo o canto era possível ver pessoas com taças e bags específicas para o transporte e a refrigeração das garrafas. Rodrigo Ferraz, diretor-geral do festival, diz que o aumento da procura pelo vinho foi um processo natural ao longo dos anos. Nesta edição, o evento firmou uma parceria com um mercado que levou para Tiradentes rótulos nacionais e importados.

O público que prestigia o festival -- cerca de 60 mil pessoas -- não cresceu nos últimos anos, mas o ticket médio gasto aumentou em torno de 10%. E isso tem relação direta com o vinho. "Nós não subimos os preços dos produtos e pratos vendidos no festival, mas vimos que o vinho ajudou a aumentar o valor médio gasto pelas pessoas", explica Ferraz. Ainda segundo ele, considerando hospedagem, cada turista deixa cerca de R$ 2.000 na cidade.

Consumo de vinho no Brasil

Esse episódio do Festival de Tiradentes reflete o que já é perceptível em dados em todo o Brasil. De acordo com a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), o consumo médio de vinho no Brasil saiu de 1,8 litro per capita por ano em 2019, para 2,7 em 2022. A venda de vinhos finos (brancos, tintos e rosés) -- no recorte apenas feito com vinhos produzidos no Rio Grande do Sul -- saiu de 22,5 milhões de litros em 2019 para 30 milhões em 2021.

Programação

Entre os dias 18 e 27 de agosto, a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, se transforma na capital da boa comida com a 26ª edição do Festival Cultura e Gastronomia. Um dos importantes festivais de gastronomia do país, são esperadas cerca de 60 mil pessoas na histórica cidade para acompanhar as mais de 200 atrações, concentradas em três espaços: a Praça da Rodoviária, o Santíssimo Resort e o Largo das Forras.

Nos dez dias do festival, Tiradentes respira cultura e gastronomia não só nos tradicionais restaurantes da cidade, como também nos eventos especiais em que os maiores chefs do país dividem a cozinha para criar sabores único a quatro mãos.

Esta edição do festival é marcada pela volta dos grandes Festins oficiais. Há alguns anos, eles eram realizados em restaurantes, e agora voltam para um grande salão, novo na cidade, o Espaço Raízes. Com isso, retoma a cerimônia de banquete com o serviço de um menu harmonizado onde todos os convidados são servidos de forma simultânea.

Serviço

26º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

Data: de 18 a 27 de agosto

Local: Praça da Rodoviária, Santíssimo Resort e Largo das Forras – Tiradentes-MG

*O jornalista viajou a convite do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes.