Como montar uma cozinha americana digna de revista

Não é à toa que a cozinha americana ganhou esse nome. Nos Estados Unidos é bastante comum encontrar uma cozinha ligada a uma sala. No Brasil, o conceito virou uma febre.

Hoje em dia, as cozinhas americanas aparecem em muitas propostas de casas contemporâneas – sejam de estilo clássico ou moderno.

Trata-se de um tipo de cozinha que fica parcialmente aberta para a sala de jantar ou de estar. Só não confunda com a cozinha que é chamada de cozinha gourmet.

No caso das cozinhas americanas, sempre há alguma separação entre os cômodos. Que, nos imóveis novos, em geral não existe – cabe aos compradores construir um balcão de serviços útil para os dois lados.

Em imóveis antigos que passam por alguma reforma é deixada uma meia parede em alvenaria ou gesso, que acaba virando uma bancada de refeições para a sala de jantar.

A ideia é permitir que as pessoas, estando nos dois lados, possam se ver e se ouvir. Cada uma estará, no mesmo momento, realizando atividades diferentes; porém, poderão estar em contato uma com a outra, interagindo. Estimula a união familiar.

Fora que o imóvel tende a parecer mais claro e amplo, valorizando sua arquitetura. O clima é de total descontração. E todos os equipamentos tecnológicos instalados na cozinha – e de que tanto os moradores se orgulham – podem ficar expostos na decoração, transmitindo uma ideia de modernidade e requinte.

Como integrar e separar sala e cozinha americana

Entenda o seguinte: embora haja integração entre sala e cozinha americana, elas devem ser separadas por funções e demarcações físicas.

Ou seja, as pessoas precisam saber que podem transitar livremente de um espaço para o outro; mas que, estando em um espaço ou no outro, conseguem desempenhar as suas atividades sem impedimento.

A separação da cozinha para sala, como já explicamos, fica principalmente por conta do balcão auxiliar ou da bancada de refeições, que pode ganhar banquetas.

Mas a integração poderá ser enfatizada por outros elementos de arquitetura. É o caso do forro e do revestimento de piso, que são contínuos entre os dois ambientes. E também pelas linhas da marcenaria e os pontos de iluminação, formando uma unidade espacial.

Pode acontecer, por exemplo, do decorador prever, para cozinha e sala, móveis feitos do mesmo modelo de marcenaria, com as mesmas cores e texturas ou detalhes semelhantes. Isto ajuda a integrar os ambientes.

Em contrapartida, o que pode destacar mais esta separação poderia ser a instalação de coifa, luminárias pendentes e estantes suspensas sobre o balcão de divisa.

Dicas de decoração de cozinha americana

Se precisamos ter cuidado com os revestimentos, os móveis e os acessórios que escolhemos para cozinha americana e a sala, a mesma regra vale para complementos.

Na hora de pensar na personalização da decoração da cozinha, também devemos levar em conta o que foi utilizado na sala. Mas, infelizmente, neste caso, não temos muita opção para a decoração. É preferível que os poucos itens acrescentados à composição sejam de utilidade doméstica.

É legal deixar exposto na decoração da cozinha itens com um design mais especial. É o caso de eletrodomésticos, como liquidificador e batedeira. Panelas coloridas também podem valorizar uma cozinha, assim como itens colocados em suportes. Vasos de plantas, fruteira, potes com condimentos e livros de culinária são outras alternativas. Para fazer sentido, é interessante que tudo siga a mesma linguagem que se observa na sala.

