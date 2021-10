Como Kim Kardashian ajudou a resolver o caso um sarcófago roubado do Egito

O currículo de Kim Kardashian vai além de seus inúmeros negócios com a moda e beleza, personalidade de um reality show e estudante de direito. Recentemente, Kardashian ajudou a desvendar um processo criminal envolvendo um sarcófago egípcio roubado.

Tudo começou com um clique, em 2018 durante o Met Gala. No museu nova iorquino, Kim, vestida com um longo dourado assinado pelo Atelier Versace, decidiu posar ao lado de um sarcófago, também dourado.

Adquirido em 2017 pelo museu, o sarcófago originalmente continha o corpo mumificado do sacerdote do século I aC, Nedjemankh. Segundo o site New York Post, em 2011, durante a revolução no Egito, o artefato foi desenterrado e traficado pelos Emirados Árabes Unidos para a Alemanha. Na Europa, Roben Dib, gerente da Galeria Dionysos de Hamburgo, restaurou a peça e falsificou licenças de exportação.

A peça foi então, transportada para a França, onde negociantes de antiguidades a venderam ao Met por 4 milhões de dólares. Pouco tempo depois, Kim pousou ao lado da peça egípcia, tão brilhante quanto o seu vestido.

Um informante anônimo enviou duas fotos a um promotor em Nova York, a primeira contendo a foto de Kardashian e outra dos ladrões ao lado do sarcófago. O motivo da denúncia, foi que o informante não havia sido pago para desenterrar a peça, sete anos antes.

O promotor, que há cinco anos tentava localizar a quadrilha de contrabandos, abriu um caso para o item e informou o Met. A partir de um osso do dedo mumificado, escondido dentro do caixão, foi possível identificar que a peça era a mesma identificada pelo informante.

O sarcófago incrustado de ouro foi devolvido ao Cairo em 2019. O CEO do Met, Daniel Weiss, pediu desculpas ao Egito e ao ministro de antiguidades, Khaled El-Enany.

“Depois que soubemos que o museu foi vítima de fraude e involuntariamente participou do comércio ilegal de antiguidades, trabalhamos para a devolução da peça ao Egito”, disse Weiss em um comunicado.

Sobre Kim Kardashian, esta não é a primeira vez que a celebridade lida com artefatos desaparecidos. Em 2016, Kardashian enfrentou acusações do governo dos Estados Unidos, ao contrabandear uma escultura roubada da Roma Antiga.

A escultura “Fragmento de Atena Samiana de Myron” foi comprada da Galeria Axel Vervoordt da Bélgica, e detida ao chegar nos Estados Unidos com a documentação errada. Logo após, foi confirmado que a obra havia sido saqueada, contrabandeada e exportada ilegalmente da Itália.