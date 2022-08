Como harmonizar um menu completo com apenas um vinho?

É possível que apenas um vinho harmonize com três pratos diferentes, incluindo a sobremesa? Para Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, a recomendação é o vinho Aussières Rosé 2019.

"Um lindo rosé de cor salmão média brilhante, no nariz é bastante expressivo e apresenta notas generosas de frutas vermelhas, principalmente de framboesa. Na boca é redondo, fresco e apresenta um final especiado, com notas de pimenta branca e alcaçuz", comenta o francês.

Os vinhedos estão localizados em diferentes terroirs na região do Languedoc. A colheita é realizada pela manhã , afim de se preservar maior frescor.

Já a vinificação é realizada uma prensagem direta fracionada ou maceração por uma noite . A vinficação é feita em tanque termorregulador, sendo o método tradicional bordolês.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Aussières Rosé 2019

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade