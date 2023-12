Como Gisele Bündchen administra o tempo?

Durante a Art Basel Miami, a IWC Schaffhausen promoveu uma conversa com a modelo e embaixadora da marca Gisele Bündchen. Reconhecida por sua influência na indústria da moda por quase três décadas, Gisele compartilhou suas reflexões sobre os temas entrelaçados de gerenciamento de tempo, relógios e estilo.

A conversa ocorreu no cenário do museu de arte contemporânea de Miami Beach, The Bass, conhecido por abraçar design, moda e arquitetura em sua programação. Ela foi acompanhada no palco pela editora de estilo e relógios, Malaika Crawford.

A conversa também se concentrou no design, fazendo referência ao designer e artista de relógios Gérald Genta. No início deste ano, o fabricante suíço de relógios de luxo apresentou o Ingenieur Automatic 40. Ele se inspira no Ingenieur SL de Genta (Referência 1832) dos anos 1970, atendendo aos mais altos padrões em termos de ergonomia, acabamento e tecnologia. A coleção inclui uma referência em titânio e três em aço inoxidável, cada uma com um mostrador preto, prateado e azul-água, respectivamente.

O Ingenieur Automatic 40 é alimentado pelo calibre 32111 fabricado pela IWC, com uma reserva de energia de 120 horas. Todos os novos modelos apresentam caixas internas de ferro macio para proteger os movimentos de campos magnéticos e são resistentes à água até 10 bar.

O relógio favorito de Gisele é o Ingenieur Automatic 40 (Ref. IW328903), com mostrador azul-água. Considerado um relógio esportivo essencial do século XXI, ela explicou por que ama este relógio. Como alguém que está sempre em movimento e com uma agenda repleta de eventos diferentes, ela aprecia a usabilidade e versatilidade do relógio. Feito de aço inoxidável com uma pulseira integrada, é perfeito para qualquer ocasião, seja casual ou formal. É o tipo de relógio que se pode construir um visual completo ao redor ou usar como toque final.

"Com uma agenda lotada e sempre em movimento, aprendi a aproveitar ao máximo cada hora", disse Gisele. "Gosto de usar meu Ingenieur porque é bonito e confortável. Você pode usá-lo com qualquer coisa, e ficará ótimo."

O evento reuniu os mundos da relojoaria, estilo e design, mostrando a admiração mútua entre Gisele e a IWC Schaffhausen. Em 2022, Gisele se juntou à família IWC como embaixadora da marca. A relação é construída em valores e ambições compartilhados.