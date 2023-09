Como é feita a maior bruschetta do mundo, título conquistado em São Paulo

Um verdadeiro exército de 20 chefs de cozinha e cerca de 200 ajudantes se reuniram para criar a maior bruschetta do mundo. O título foi conquistado no dia 27 de agosto durante a tradicional Festa de Nossa Senhora Achiropita, no bairro do Bixiga, em São Paulo, que vai até o domingo, 3. Com 79,7 metros de comprimento, ela desbancou -- com folga -- a iguaria gigante que foi produzida em Nápoli, na Itália, em 2019, e que tinha pouco mais de 52 metros.

Para a produção, foi montada uma verdadeira operação de guerra. Foram necessários 20 quilos de tomate pelado em cubos, 60 quilos de mussarela de búfala, 80 metros de pão italiano, 24 litros de azeite de oliva, 15 quilos de manjericão fresco, 5 quilos de ervas provençais, e 3 quilos de sal. Depois de montada, um chef de cozinha passou finalizando a entrada com um fio de azeite. Todos os ingredientes foram doados pela marca Conservas Olé, patrocinadora da tradicional festa italiana.

Depois de pronta, a maior bruschetta do mundo foi cortada em pedaços e distribuída para quem passou pela festa católica. Além da entrada, quem foi à Festa de Nossa Senhora Achiropita ainda conseguiu provar outros pratos italianos como massas, polenta, fogazzas e calabresa na chapa. Toda a renda arrecadada com a venda dos pratos será revertida a projetos sociais que prestam auxílio a diversas comunidades carentes da região.

Origem da bruschetta

A tese mais aceita entre os historiadores é que a bruschetta surgiu antes de Cristo, no Império Romano, na região que atualmente é a Itália. Acredita-se que trabalhadores rurais comiam o pão desta forma para aproveitar o que tinha sobrado do dia anterior, colocando em cima ingredientes que tinham disponíveis, como tomate e azeite de oliva. A palavra em italiano deriva de bruscare, que significa tostar.

Serviço

97ª edição da Festa de Nossa Senhora Achiropita

Local: Paróquia Nossa Senhora Achiropita -- Rua 13 de Maio, 478, em São Paulo

Último final de semana: 2/9 (sábado) -- das 18h até meia-noite -- e 3/9 (domingo) -- das 17h30 às 22h30.