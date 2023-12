Como descobrir se uma Louis Vuitton é falsa; ex-funcionária da marca explica

No mundo da moda de luxo, a Louis Vuitton é sinônimo de elegância e estilo. Entretanto, com a popularidade crescente, as falsificações tornaram-se cada vez mais comuns. Reconhecer uma bolsa autêntica da marca é crucial para evitar ser enganado por produtos falsificados.

Nas últimas semanas, circularam nas redes sociais declarações de algumas personalidades brasileiras falando que conseguiam perceber uma falsificação apenas com um olhar.

Em entrevista ao Business Insider, Shelley Alvarado, ex-funcionária da Louis Vuitton em Los Angeles, nos Estados Unidos, revelou que esbarrava com imitações semanalmente. O esquema consistia em comprar uma bolsa verdadeira, voltar poucos dias depois com uma versão falsa para reaver o dinheiro e ainda ficar com a verdadeira.

Segundo ela, que trabalhou por cinco anos na marca, a maison francesa realizava diversos treinamentos periódicos para identificar o que era, de fato, uma verdadeira Louis Vuitton.

Material e costura

"Um detalhe que denuncia imediatamente é a cor do produto. Há uma riqueza de cores na bolsa real que não parece óbvia à primeira vista, mas depois de comparar os materiais, você pode perceber a diferença com certeza", disse ela ao site dos Estados Unidos.

Outro ponto de atenção, segundo Shelley Alvarado, é a costura. Como cada produto é feito à mão e as falsificações geralmente são feitas por máquina, isso gera uma diferença significativa, fácil de perceber.

"Os produtos de lona revestidos com monograma têm uma sensação distinta – um pouco flexíveis quando são novos e, com o tempo, tendem a endurecer e muitas vezes rachar", explicou.