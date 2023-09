Como armazenar o café corretamente: quatro dicas para preservar sabor e frescor

O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, com aroma e sabor únicos que cativam os paladares de milhões de pessoas todos os dias. No entanto, para manter a sua qualidade, é necessário armazenar o café corretamente, pois tal cuidado pode preservar seu frescor, notas sensoriais e propriedades. Muitas vezes, a importância desse aspecto crucial é subestimada, levando a experiências frustrantes.

O café é muito suscetível a fatores externos, como luz, oxigênio, umidade e temperatura. Esses elementos podem acelerar a sua degradação, fazendo com que perca o seu frescor e sabor característicos. Quando o produto é exposto a essas condições adversas, os óleos essenciais e compostos aromáticos presentes no seu perfil de sabor começam a se deteriorar, resultando em uma bebida muito menos agradável.

A luminosidade, por exemplo, é um dos principais vilões quando se trata de armazenamento de café. O impacto direto dos raios de sol no grão ou no pó é capaz de produzir um sabor excessivamente amargo. Caso o produto esteja estocado em um lugar muito úmido, há riscos do resultado ser a formação de bolor ou mofo, tornando-o impróprio para consumo, e a temperatura pode acelerar diversas reações indesejadas.

Portanto, armazenar o café corretamente não é apenas uma questão de manter a sua qualidade, mas também de garantir uma experiência de degustação. Aprender a proteger o alimento desses fatores prejudiciais é essencial para preservar o frescor e o sabor da bebida.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para você armazenar o café corretamente, garantindo que o seu alimento do dia a dia permaneça com qualidade.

Confira quatro dicas para armazenar o café corretamente

Armazene o café longe de temperaturas extremas

Escolha locais frescos e longe de calor intenso, evite armários que são expostos ao sol, ou próximos do forno, fogão ou motor da geladeira. Eles não são bons lugares para manter o café, pois a variação de temperatura à qual estão sujeitos é muito grande e podem afetar o sabor e a qualidade.

Dê preferência a locais escuros

O contato com qualquer tipo de fonte de luz faz com que as moléculas de café se quebrem, alterando o seu sabor e a durabilidade. Mantenha o pó na própria embalagem e, preferencialmente, em um pote escuro e bem vedado. Na falta de tal recipiente, deixe-o armazenado apenas na própria embalagem bem fechada. O interior de um armário também é uma boa opção.

Use embalagens menores

Após aberto, se mantido em temperatura ambiente, o pó de café dura cerca de 15 dias. Por isso, se o consumo na sua casa não for muito grande, o ideal é adquirir pequenas porções por vez, como embalagens de 250 g ou 500 g. Além de garantir a qualidade do pó, você também evita o desperdício.

Longe de cheiros fortes

O café tem a tendência de absorver os aromas ao seu redor. Por isso, ao guardá-lo, veja se a embalagem ou o pote estão bem fechados. Tal ação evita que ele seja impregnado pelo cheiro de outros alimentos e produtos, mantendo o seu aroma característico e amado.