Como acalmar seu pet em meio aos fogos do Réveillon? Canal diz ter solução

Até para parte considerável dos humanos, vamos combinar, a inevitável queima de fogos de artificio que marca a virada do ano de ponta a ponta do planeta não é exatamente agradável. Para cães e gatos o ritual, invariavelmente, é uma espécie de tortura. O culpado, claro, é o barulho dos fogos, em especial daqueles que sem resumem a um insosso estampido – se soam ensurdecedores para qualquer humano com a audição em dia, imagina para os pets, com seus ouvidos bem mais aguçados. Especialistas sustentam que a barulheira do Réveillon é capaz de provocar nos animais arritmia, medo, tontura e descontrole, entre outros sintomas do tipo.

Pensando no seu melhor amigo, o canal National Geographic transmite, pela quarta vez, o especial Réveillon Para Pets. Vai ao ar no dia 31 de dezembro, a partir das 23h (simultaneamente, também será exbido nos canais National Geographic Wild e Nat Geo Kids). Em resumo, o especial é composto por imagens de paisagens aéreas, marítimas e de montanhas embaladas por música clássica relaxante. É uma combinação que ajuda a entreter os animais durante o caos da virada e alivia o estresse provocado pelos estampidos incessantes.

Para que o efeito desejado seja realmente obtido, a ONG argentina El Campito Refugio, que milita pelo bem-estar dos pets, recomenda que o especial da National Geographic seja sintonizado em alto volume. Também sugere que os animais possam circular livremente pelo cômodo no qual a televisão está instalada, que as janelas sejam mantidas fechadas, para diminuir os estímulos externos, e que haja um pote de água no ambiente. Outra dica, caso seu pet seja um cachorro: vale a pena caminhar com ele um pouco antes do início dos festejos, para deixá-lo com menos energia.