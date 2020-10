Com vinhos frisantes em lata, Vivant pretende faturar R$ 8 milhões em 2020

Provar um cabernet sauvignon como se fosse uma cerveja pilsen? Impensável até há pouco – pelo menos para quem não admite vinhos que custam menos de três dígitos ou que não tenham boa pontuação em rankings como o de James Suckling – a ideia começa a soar cada vez mais palatável. Culpa dos vinhos em lata, que não são mais vistos com tanta estranheza e já gozam de algum espaço nas prateleiras dos supermercados.

Quais empresas serão as próximas supervalorizações da Bolsa? Descubra agora! Teste grátis por 10 dias

Vivant aposta nos vinhos frisantes Vivant aposta nos vinhos frisantes

Fundada em 2018, a marca nacional Vivant recebeu um aporte de 5 milhões de reais e fechou um acordo de distribuição com a rede Pão de Açúcar. E acaba de lançar mais dois produtos, ampliando o portfólio para cinco. Os novos são vinhos frisantes, um deles feitos com as uvas chardonnay e pinot noir, e o segundo, mais adocicado, com a variedade moscato. “São bebidas ainda mais leves que nossos vinhos tradicionais, finos e secos. Foram pensadas para o verão” explica André Nogueira, COO e um dos fundadores.

Em latinhas de 269 mililitros, as novidades custam a partir de 14 reais, cada uma, e estarão à venda em meados de novembro, em supermercados e no e-commerce da marca. Completam o portfólio da Vivant um vinho tinto, mistura de cabernet sauvignon e merlot; um branco, feito com a uva chardonnay; e um rosé, blend de syrah com pinot noir. A produção dos vinhos está a cargo da Vinícola Quinta Don Bonifácio, sediada em Caxias do Sul (RS).

Quem teve a ideia do negócio foi o sócio Leonardo Atherino. Mais exatamente durante uma festa para a qual levou uma garrafa de vinho. Segurando ela com uma das mãos e a taça com a outra, cansou de apoiar as duas no chão para cumprimentar os amigos. Foi ali que passou a saborear a ideia de lançar um produto que resolvesse o problema da festa.

Lançou a Vivant em parceria com Nogueira e Alex Homburguer, alçado a CEO da companhia. “O consumo de vinho em lata não para de crescer no país”, diz o último. “Estamos presentes em 24 estados brasileiros e ainda temos muito espaço para ocupar. Expandir o nosso portfólio é uma forma de consolidar a marca e faz parte da nossa estratégia de democratizar e rejuvenescer o mundo do vinho”. A expectativa do trio é fechar o ano com 8 milhões de faturamento – oito vezes mais que em 2019 – e 1 milhão de latinhas vendidas.