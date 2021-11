Com reabertura, hotéis de luxo aguardam brasileiros em Miami

Antes da pandemia, o Brasil era o maior mercado de turistas em Miami. Em diversos pontos da cidade, o português brasileiro podia ser ouvido nas ruas, restaurantes, shoppings e praias. Conhecidos pelos hoteleiros por chegarem ao Aeroporto Internacional de Miami com malas vazias prontas para serem preenchidas com as compras do Aventura Mall, Design District, Bal Harbour e Sawgrass Mills.

Após 20 meses desde o fechamento das fronteiras americanas com o Brasil, Miami tem sentido o impacto econômico da ausência do turista brasileiro mais do que qualquer outro destino nos Estados Unidos. Com a reabertura das fronteiras, os hoteleiros de Miami estão antecipando um boom de brasileiros na cidade, com aumento de consultas de pesquisa, reservas e contato de agências de viagens brasileiras.

A Preferred Hotels & Resorts, uma rede de hotéis de luxo em 80 países com hotéis em Miami como o The Palms Hotel & Spa, Trump International Beach Resort e SLS Hotel Brickell também viu um aumento no interesse de sua clientela brasileira pelo destino.

"Temos visto um incremento nas solicitações para os Estados Unidos, e Miami, é sem dúvidas um dos destinos mais requisitados," disse Simone Mariote, Vice Presidente de Vendas para América Latina da Preferred Hotels.

O aumento de demanda vem acompanhado de algumas mudanças nas preferências dos hóspedes que estão buscando estadias mais longas do que antes da pandemia. "A Preferred conta com uma ampla oferta de hotéis dos mais variados, perfeitos para famílias e casais, desde hotéis de praia a hotéis icônicos como o Biltmore em Coral Gables e temos recebido muitas solicitações para longas estadias, e os hotéis com 2 ou 3 quartos com cozinha completa," completou.

Historicamente, destinos de praia como South Beach e Bal Harbour foram, e continuam a ser, o centro das viagens de lazer em Miami. O mercado de Miami é especialmente importante para a marca de luxo da Marriott International, The Ritz-Carlton, que opera dois dos principais hotéis de luxo da cidade, incluindo o The Ritz-Carlton, South Beach passou recentemente por uma reforma de 90 milhões de dólares.

“O mercado brasileiro sempre foi de extrema importância para o The Ritz-Carlton, South Beach e The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami,” disse Cynthia Boyett, a diretora de marketing e vendas das duas propriedades.

“Ao longo dos anos, recebemos grupos e famílias brasileiras ano após ano e realmente criamos laços fortes com esses hóspedes. Com o anúncio da reabertura das fronteiras, ficamos felizes em ver nossas reservas do Brasil aumentarem exponencialmente. Estamos antecipando uma temporada inesquecível para nossos viajantes brasileiros e estamos muito entusiasmados em recebê-los de volta a Miami".

Embora os destinos de praia sejam a base do turismo em Miami, a cidade desenvolveu rapidamente seus bairros mais urbanos, como Brickell, Design District e Wynwood, que também atraem turistas.

The Palms Resort. The Palms Resort.

Localizado no coração de Brickell, o distrito comercial de Miami cheio de apartamentos de luxo, o enorme shopping center ao ar livre Brickell City Center e uma variedade em dos melhores restaurantes em Miami, o EAST Miami rapidamente estabeleceu uma reputação como um favorito entre os hóspedes brasileiros que visitam a negócios e lazer.

“O mercado brasileiro sempre foi fundamental para o sucesso de Miami, tanto do ponto de vista de lazer quanto de negócios. Desde o anúncio da reabertura das fronteiras, observamos um aumento consistente no tráfego para nosso site, consultas de agências de viagens no Brasil e de nossos clientes 'históricos',” disse Giovanni Beretta, Vice Presidente da Swire Hotels USA e Diretor Geral do EAST Miami.

O EAST Miami desempenhou um papel importante no rápido crescimento e desenvolvimento de Brickell, e o bairro se tornou uma parte fundamental do centro de negócios e da cena gastronômica da cidade. "Antes das restrições extremas foram colocadas em prática, os brasileiros constituíram uma grande porcentagem de nossos hóspedes e estamos ansiosos para recebê-los novamente," finaliza.