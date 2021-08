Com público nos estádios, Champions League retorna à TV aberta após 3 anos

Depois de três anos ausente da programação da TV aberta, a Champions League será exibida nas telas do SBT por pelo menos duas temporadas. Além da Liga dos Campeões, os fãs do futebol europeu poderão assistir também a Europa League e os Campeonatos Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano e Português. Tanto na TV aberta quanto na fechada, as emissoras potencializaram seus investimentos nos torneios do futebol europeu para oferecer aos telespectadores uma variedade maior de jogos e torneios.

O SBT ficou com os direitos da Champions após a Globo não conseguir retomar os direitos totais da competição, e mostrou que estará cada vez mais presente no mercado das transmissões futebolísticas. A emissora de Silvio Santos transmitiu a Copa América 2021 e é, desde a última temporada, dona dos direitos da Copa Libertadores, que também tinha os direitos pertencentes à Globo até pouco tempo.

"É bom ver o SBT ampliando o portfólio de produtos de futebol. Isso ajuda os consumidores de TV aberta, que são muito baseados em repetição de hábitos. Dar um espaço de relevância ao esporte é importante para a emissora e para o ecossistema do futebol. Havia muita desconfiança se as exibições do ano passado seriam pontuais e essa dúvida pode começar a ser diminuída por atitudes como essa. Precisamos de tempo, mas o investimento em competições importantes é um bom sinal", afirmou Bruno Maia, especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte, é sócio da 14, agência de conteúdo estratégico, e lançou em 2020 o livro e o curso "Inovação é o Novo Marketing".

Para Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito desportivo, a diversificação das transmissões esportivas é algo positivo, mas é preciso cuidado para que os clubes não sejam prejudicados.

"A desistência da Globo em relação a determinadas competições permitiu que emissoras como o SBT e a Band, que antes não disputavam a compra dos direitos de transmissão, surgissem como concorrentes inesperados. A competição é saudável, importante para o consumidor e para o mercado esportivo. Contudo, em alguns casos há muito menos dinheiro envolvido nessas transações chegando aos clubes do que antes", concluiu o especialista.

O investimento no esporte e a diversificação das transmissões é uma realidade não só no SBT, como em outros canais da TV brasileira. A Band, após 41 anos, voltou a exibir a Fórmula 1 com exclusividade e a Stock Car. No futebol, a emissora paulista apresentará, junto com a Band Sports, o Campeonato Italiano, e também terá em sua grade partidas do Campeonato Alemão. Os canais do grupo Disney (ESPN e Fox Sports) exibirão os Campeonatos Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Português.

De acordo com Marcelo Palaia, professor e especialista em marketing esportivo, essa variedade de partidas e campeonatos é positiva para as emissoras, consumidores e para a própria UEFA, já que existe uma interdependência entre a TV e o esporte.

“A TV precisa do esporte para ter maiores audiências, e o esporte precisa da exposição para ser visto comercialmente. As maiores audiências do mundo são relacionadas ao esporte. Se a Globo perdeu direitos de transmissão por não acertar valores, nada mais correto do que outras emissoras investirem em um produto que traz retornos expressivos", explicou Palaia.

Renê Salviano, executivo de marketing que lançou neste ano a HeatMap, agência de marketing esportivo focada em captação de patrocínios, acredita que as transmissões devem ser atrativas não só aos telespectadores, mas às empresas investidoras.

"Todos sabemos do canhão de audiência que é o esporte, mais de 60% dos brasileiros assistem a jogos de futebol semanalmente. Contudo, além de atrair audiência, é preciso atingir os patrocinadores, que estão cada vez mais sedentos por projetos que possuem grande alcance e alto poder de conversão de vendas", aponta Salviano.

Nos últimos anos, a transmissão via Facebook apareceu como algo promissor e revolucionário, com exibições da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores. No entanto, a rede fundada por Mark Zuckerberg não entrou na briga pela renovação dos direitos da Champions e já anunciou que não renovará o acordo pela Libertadores com a Conmebol após 2022.

Ao acertar com o SBT, a Uefa vai na contramão das decisões tomadas pela entidade em um passado recente, em que vendia os direitos de transmissão apenas para TNT, Facebook e Space, além do antigo EI Plus. A emissora paulista transmitirá um jogo do torneio por semana, além da final, marcada para o dia 28 de maio de 2022.