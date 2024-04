Com produção diária de 18 mil pares, Democrata apresenta nova tecnologia para calçados

Com 111 lojas no Brasil e com produção diária de 18 mil pares, a Democrata é a primeira marca do país a lançar a tecnologia que utiliza pequenas cápsulas de TPU para armazenar e liberar energia de forma mais eficiente a cada passo.

O material tem propriedades únicas de elasticidade, resistência e durabilidade, que, ao ser colocado no solado, gera mais conforto no caminhar. A linha batizada de Pulse chega ao mercado no mês de abril, e faz parte da coleção de inverno 24, inspirada no tema Energia Urbana.

Com campanha estrelada por Cauã Reymond, no Memorial da América Latina, a marca apresenta a tecnologia em um sapato casual, não esportivo, ideal para circular por qualquer território com conforto.

Democrata: Cauã Reymond estrela a campanha da linha Pulse. (Divulgação/Divulgação)

O destaque da coleção é o tênis Drake com alto desempenho de amortecimento e propriedades para manter a temperatura estável. Isso significa que o calçado consegue manter a performance tanto em condições de calor, quanto de frio, ao contrário de materiais mais tradicionais que endurecem ou amolecem de acordo com a temperatura. Extremamente leve e confortável, o modelo devolve o impacto como impulso.

A campanha também apresenta diferentes combinações de tênis com alfaiataria, o mais novo clássico do armário masculino. Os modelos seguem com uma cartela de cores variada, do mais claro ao mais escuro, ideais para agradar qualquer estilo.