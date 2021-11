Com praia e montanha Vik Retreats oferece destinos além de Punta del Este

Desde segunda-feira, 1º, o Uruguai abriu suas fronteiras para turistas vacinados (e com teste PCR negativo), após 18 meses. Dentre os destinos, Punta del Este já teve o título de cidade mais exclusiva do Uruguai, mas não é o único destino desejado no país. Recentemente, o balneário de José Ignácio foi indicado pela revista americana Time Magazine como um dos 100 lugares mais incríveis do mundo. Por lá, a rede Vik Retreats oferece três hotéis com propostas diferentes de bem-estar.

Com 75,5% da população uruguaia totalmente vacinada, o país já havia aberto as fronteiras há dois meses, mas apenas para estrangeiros que possuem propriedades no país. Agora, com a reabertura, o país pretende aplicar uma dose de reforço aos turistas.

Para a entrada no país é preciso atestar o esquema vacinal completo, isto é, com duas doses ou uma dose da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Menores de 18 anos não precisam estar vacinados.

Companhias aéreas, incluindo Gol, Latam e Azul, anunciaram voos para Montevidéu nas últimas semanas e a Itapemirim estreará voos internacionais neste mês, com rota especial para o Uruguai.

Após temporadas recebendo apenas turistas locais, a Vik Retreats, a coleção de propriedades de luxo em José Ignacio, abre as portas de suas propriedades com novas atividades e experiências.

Fundado pelo casal Carrie Vik, e seu marido Alex Vik, um empresário norueguês, a Vik Retreats conta com três propriedades com propostas diferentes na cidade de José Ignacio, a Estancia Vik, o Playa Vik e a Bahía Vik.

Ainda que os hotéis uruguaios tenham o costume de fechar durante o período do inverno. "Uma tradição no país de maio a setembro", comenta Mario Leite Jr., gerente-geral de Vik Retreats no Uruguai. “Queremos mudar isso pelo menos com a Estancia, que é uma fazenda que pode concorrer com destinos de montanhas”, diz.

A 12 quilômetros de distância da praia, o hotel tem a natureza e esportes como atrações turísticas. “No Estancia, é possível ter uma experiência de praia no período da manhã e depois do almoço voltar para a fazenda que tem campo de polo, campo de golfe, uma lagoa para nadar, além de passeios de bicicleta e cavalgada. São programações alternativas pouco conhecidas no Brasil, e que o país pode oferecer”, comenta Leite.

Em 2020, a propriedade Bahía aproveitou a baixa nos turistas europeus e americanos, que chegam a 35% dos visitantes, para abrir aos locais durante a baixa temporada. "Queremos quebrar os paradigmas de uma instalação que consegue garantir uma boa hospedagem aos hóspedes durante todo o ano", comenta Leite.

Por lá, a gastronomia é um dos focos nas atividades de bem-estar. “Todo o cardápio do Bahía é glúten free, com produtos orgânicos. Apesar de estar no Uruguai, que tem uma proposta gastronômica voltada para a carne bovina, oferecemos um Fish Barbecue, um churrasco de peixes na fazenda”, explica. Entre os vinhos oferecidos estão os da vinícola Vik, produzidos na propriedade no Chile.

Já a terceira unidade, o Playa Vik oferece jantares temáticos, quatro piscinas e experiências de bem-estar no The Shack Yoga and Wellness, onde é possível fazer um retiro de ioga. Por lá, obras de arte do acervo do casal Vik estão espalhadas por toda a propriedade.

Com a retomada do turismo no país, os indicadores da taxa de ocupação dos hotéis da rede já correspondem aos mesmos números de 2019.

Para comemorar a reabertura, a Vik Retreats criou quatro novos pacotes de experiência. Experiência de ciclismo (a partir de 1.535 dólares no Estancia Vik e 1.595 dólares no Bahia Vik), experiência a cavalo (a partir de 1.445 dólares no Estancia Vik e 1.595 dólares no Bahia Vik), experiência de gastronomia e vinhos (a partir de 1.549 dólares no Estancia Vik e 1.699 dólares no Bahia Vik) e experiência de várias atividades (a partir de 1.445 dólares no Estancia Vik e 1.595 dólares no Bahia Vik). Todas as tarifas são por pessoa em quarto duplo.

