Com poucos lugares, bares secretos são inaugurados em São Paulo

Secretos, mas nem tanto, dois speakeasies acabam de ser inaugurados em São Paulo para encontros intimistas. Quem passa pelo número 60 da rua Haddock Lobo, encontra uma cabine telefônica na calçada, com um segurança ao lado pronto para abrir a porta de vidro para o bar "secreto".

Com uma escada espelhada que leva ao andar superior ao Virô Bistrô, o Telefone Speakeasy, do empresário Lalo Zanini em parceria com o creator Fernando Sommer, funciona tanto como bar, quanto uma festa intimista com apresentações de Jazz, capaz de receber até 60 pessoas por noite. Porém, para chegar até lá, é preciso fazer reserva através da caixa eletrônica de um telefone.

“Garantimos exímia qualidade no atendimento, ambiente agradável para conversas e diversão, excelentes petiscos e drinques. O Telefone é um espaço novo, com uma proposta autêntica, brasileira, 100% paulistano”, define Sommer, que destaca, ainda, a possibilidade de ir jantar no Virô Bistrô e esticar a noite no mesmo lugar, em ambientes distintos.

A carta de drinques é assinada por Marcelo Serrano, que popularizou o Moscow Mule (R$ 41) com espuma de gengibre no país. Além do drinque com nome russo, a carta conta com coquetéis clássicos, "esquecidos" e autorais. Dentre os clássicos, Negroni (R$ 42) e Dry Martini (R$ 50). Já na lista dos drinques esquecidos estão o Mr Jerry (R$ 47), feito com Rum Saylor Jerry, caju, vermute rosso, e bitter de laranja e o Ring The Bell (R$ 47), que leva Bourbon Jim Beam infusão de bancha, maçã verde, limão, lillet blanc e hortelã.

“Neste momento pós pandemia, eu acreditava fortemente que um bar tocado pelo Sommer, com o seu histórico de sucesso com a Casa 92, viria a ser um estouro, pois seria um ambiente exclusivo e tracionado pelo sucesso do Virô Bistrô. Posto isso, partimos para captação de verba para desenhar como esse fluxo de caixa seria montado”, diz Lalo.

Ainda no bairro dos Jardins, outro speakeasy foi inaugurado. A qualquer hora do dia, o Gosteria oferece opções para o café da manhã, passando pelo lanche da tarde e o almoço, até o happy hour e o jantar.

A decoração é um dos destaques do espaço, com móveis assinados por Jean Gillon, Jorge Zalszupin e Sérgio Rodriguese e itens de colecionadores, destacados sob luz baixa. Além disso, jogos como xadrez, uno, banco imobiliário, vareta, baralho também estão disponíveis para entreter.

O menu conta com clássicos e releituras do mundo, que podem ser servidos em qualquer horário, como Avocado Toast (R$34) e o Pão Vegano, à base de inhame (R$12) ou a coxinha de galinha sem massa (R$32), apenas com recheio e crosta crocante.

Dentre os principais, criações como o risoto de strogonoff de carne (R$ 68) e o clássico Trofie Al Pesto (R$59) servido com batata e vagem, bem tradicional como apresentado na Itália. As sobremesas ficam por conta de tartelettes de sabores como gianduia, tiramisù e banoffee (R$ 21 cada).

Serviço:

Telefone Speakeasy

Rua Haddock Lobo, 60

Telefone para reservas: (11) 3129-0930

Horário de funcionamento: 20h até o último cliente



Gosteria

Alameda Tietê, 43

Telefone para reservas: (11) 94294-2805

Horário de funcionamento: todos os dias, 24h



