Com o Octo Finissimo Perpetual Calendar, a Bvlgari desafia a relojoaria

A grife italiana Bvlgari se impôs um ousado desafio na década passada: lançar os relógios mais finos do mundo. Em 2014, apresentou o surpreendente Octo Finissimo Tourbillon Manual, que exibe mero 1,95 milímetro de espessura, o que faz dele o modelo do tipo menos espesso do mundo.

Nesta quarta, 7, no primeiro dia da maior feira de relógios de luxo de todos os tempos, a Watches & Wonders, a grife da LVHM anunciou mais um recorde, o sétimo: o Octo Finissimo Perpetual Calendar. Trata-se do relógio de calendário perpétuo mais fino do mercado, com 2,75 milímetros de calibre.

O lançamento ganhou duas versões, uma delas em titânio, como todos os relógios detentores de recordes mundiais da Bvlgari, e outra em platina. A caixa de ambos, de 40 milímetros, aprisionam nada menos que 408 componentes.

Serpenti Misteriosi Cleopatra Serpenti Misteriosi Cleopatra

Quem adquirir a novidade, que dispõe de reserva de marcha de 60 horas e resiste embaixo d’água a uma profundidade de até 30 metros, poderá usá-la sem preocupar em ajustar as indicações até fevereiro de 2100, um ano bissexto — missão para futuras gerações, claro.

A versão de titânio tem mostrador com esse mesmo material, jateado, que dá corpo também à pulseira, com fecho dobrável. Já o modelo de platina tem coroa em ouro branco, mostrador laqueado azul e pulseira de couro com fecho de pino em platina.

Modelo da linha Allegra Divissima Modelo da linha Allegra Divissima

A grife ainda anunciou um relógio da família Octo Finissimo que homenageia o arquiteto japonês Tadao Ando. Limitado a 160 unidades, destaca-se pelo bisel e pela coroa de cerâmica preta jateada, pelo mostrador laqueado azul e o fundo de caixa transparente com a assinatura de Ando gravada a laser. A pulseira, de cerâmica preta, tem fecho dobrável de lâmina tripla.

Como era de esperar, a marca também apresentou relógios que se confundem com joias cinematográficas, a começar pelos modelos da linha Alegra Divissima. O Serpenti Misteriosi Cleopatra, que pertence à coleção Colour Treasures, é feito em ouro rosa de 18 quilates. Peça única, exibe escamas hexagonais cobertas de diamantes e uma porção de pedras preciosas, como turmalina e tanzanita.