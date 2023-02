Com lineup eclético, Lollapalooza espera a maior edição da história

Presente em oito países pelo mundo, o Lollapalooza terá sua 10ª edição brasileira em março. Em 2022, o evento movimentou mais de 687 milhões de reais com mais 302 mil participantes no evento. Para este ano, a expectativa é superar o número de público, com uma escolha a dedo do lineup, um dos principais pilares do evento.

A edição deste ano também terá o maior número de mulheres na história do evento, sendo elas 44% das atrações do evento. Segundo organizadores do evento, a equidade de gênero é uma pauta em alta no evento, que quadruplicou o número de artistas femininas ao longo das últimas edições.

"A iniquidade de gêneros permeia todos os extratos da indústria musical. Na base, por exemplo, um estudo da Billboard mostra que, de 2012 a 2021, das 1.000 músicas no Hot 100 Year End apenas 21,8% eram de mulheres. Assim, sendo festivais de música talvez a ponta mais visível desta cadeia, temos o dever de usarmos essa visibilidade toda para ajudar a tornar a indústria mais diversa e justa", diz Marcelo Beraldo, diretor de conteúdo da T4F.

Outro tema que toca o festival é a introdução de novas bandas e emergentes. O festival busca equilibrar e fomentar cada vez mais o mercado da música para mulheres, e espera, com isso, trazer mais visibilidade para a pauta.

Segundo os idealizadores do evento, a curadoria dos artistas também adota critérios quantitativos e qualitativos, como disponibilidade de data e agendas, e o próprio público, que é muito engajado nas redes sociais.

“A cada edição do LollaBR, pensamos com cuidado a construção do nosso lineup, sempre levando em consideração os desejos do público e o que é relevante no mercado musical nacional e internacional. Como resultado, chegamos a uma programação que equilibra bem novidades com nomes consagrados, além de termos uma variedade de representantes de diferentes gerações e estilos. E outro ponto de atenção que nos ajuda a costurar tudo isso é a diversidade. Sempre estamos atentos e buscando fazer do palco do festival um lugar cada vez mais inclusivo. Não à toa temos, neste ano, a edição com a maior presença feminina desde a estreia do LollaBR no país", comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun, idealizadora do Lollapalooza Brasil.

Dentre os destaques do evento, está o crescimento do palco Perry’s, apresentado inicialmente em uma tenda e, hoje, um grande palco com apresentações de funk, rap e hip-hop.

Após dois anos sem nenhum evento presencial por conta da pandemia, as pessoas ansiavam pelo retorno de um evento da magnitude do Lollapalooza Brasil, resultando na oitava maior bilheteria do mundo, com 302 mil pessoas, segundo a Poolstar em 2022.

Agora, com todos os ingressos de Lolla Day esgotados para sábado, 25 de março, com a vinda pela primeira vez da banda blink-182, as expectativas dos idealizadores estão ainda maiores.

"Para O Terno foi muito marcante tocar no Lollapalooza Brasil, especialmente no de 2018, logo depois do disco Melhor do Que Parece, que foi um álbum que expandiu mais o público d'O Terno, pelo fato do Lollapalooza Brasil juntar pessoas de várias cidades do país que vem pra São Paulo para o festival. Foi quase como se fosse uma "reunião nacional" do público d'O Terno. A gente viu um público fã cantando as músicas num tamanho muito grande, um público nacional da banda. Então, foi um show muito marcante pra gente, que teve uma conexão e uma alegria com um público muito empolgado. Pra nós foi um impacto naquele momento da carreira de reparar o tamanho do público d'O Terno", afirma Tim Bernardes, vocalista da banda O Terno, que tocou nas edições 2015 e 2018.

Fortificação da marca no país

Em 2012, o festival desembarcou pela primeira vez no Brasil, no Jockey Club, em São Paulo. O LollaBR chegou com 2 dias de duração com shows internacionais de Foo Fighters, Jane’s Addiction e Arctic Monkeys, além de nacionais como Racionais MC’s e O Rappa.

A partir de 2014, sob o comando da Time For Fun (T4F), o festival mudou de casa: saindo do Jockey Club, com 120 mil metros quadrados, em direção ao tradicional Autódromo de Interlagos, com uma área de 600 mil metros quadrados, ampliando e melhorando a experiência do público.

Quatro anos mais tarde, em 2018, o festival adicionou um novo dia em sua programação, com ingressos esgotados. No mesmo ano, foi criado o Onix Day.

Ao longo das 10 edições, foram 170 mil, em 2016; em 2017, tiveram 190 mil; em 2018, alcançou 300 mil; em 2019, com 246 mil.

Neste ano, 19 marcas já estão confirmadas para a 10ª edição brasileira do evento. Esses proporcionam grandes experiências para o público, algo que influencia e ajuda na experiência como um todo do festival.

Bandas que irão se apresentar no Lollapalooza em 2023

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2023?

Atualmente, estão disponíveis duas modalidades de ingressos: o Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento; e o Lolla Comfort by next (Pass), ingresso que dá acesso aos três dias de evento e a uma área com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Os ingressos Lolla Lounge by Vivo (Pass) já estão esgotados.

A compra pode ser feita no site (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa).

