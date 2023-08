Com lançamento de perfume, Natura completa linha Homem Elo

A Natura lançou uma nova fragrância para os homens: o Natura Homem Elo Deo Parfum. Com a novidade, a marca completa a linha Homem Elo que conta também com desodorante, sabonete, shampoo e creme multifuncional. A nova fragrância une a potência amadeirada e o frescor aromático, por meio de notas frescas multifacetadas de uma combinação de lavanda branca e estoraque, ingrediente da biodiversidade amazônica, que se unem à força da madeira do vetiver realçado por um toque especial de pimenta preta.

"A Natura traz uma linha de produtos 2 em 1, como o shampoo cabelo e barba, creme multifuncional pré e pós barbear, sabonete em barra para corpo e barbear, e claro, um deo parfum marcante, com longa duração na pele e que une a potência amadeirada com a intensidade do frescor, caminhos olfativos preferidos dos homens brasileiros”, comenta Denise Coutinho, diretora de Marketing da Natura Brasil.

Durante todo o mês de agosto, a marca conta com um truck itinerante, em parceria com a Philips, que promove a experiência da Natura nas cidades de São Paulo e Salvador. Além da experiência completa com um barbeiro, os clientes também podem participar de games interativos, distribuição de amostras e vouchers de desconto, além de áreas destinadas para fotos e convivência.

Os produtos da nova linha podem ser encontrados com as consultoras da marca, nas lojas físicas e no site.

A linha Elo

Natura Homem Elo Deo Parfum – 100ml (R$159,70)

Natura Homem é Elo. E sensação, é conexão. Inspirada na pluralidade masculina. Natura Homem propõe um olhar sobre a grandeza do coletivo. É a beleza de poder ser o que se é e a potência de sentir, de conectar-se consigo mesmo e com os outros.

Shampoo Refrescante Para Cabelo e Barba Natura Homem Elo – 200ml (R$39,90)

Fragrância com potência amadeirada e frescor aromático, por meio de notas frescas multifacetadas de uma combinação de lavanda branca e estoraque, ingrediente da biodiversidade amazônica.

Creme Multifuncional Pré e Pós-barba Natura Homem Elo – 75ml (R$59,90)

Ideal para o homem que gosta de se cuidar com praticidade, é um produto versátil, que pode ser usado durante e após o barbear. Fórmula potente, sem álcool e que promove uma perfumação amadeirada aromática intensa.

Desodorante Antitranspirante Roll-On Natura Homem Elo - 75ml (R$25,90)

O Desodorante Roll-on Natura Homem Elo garante tripla proteção: contra o suor, odor e manchas em roupas claras e escuras. Com ação prolongada de até 48h e um complexo hidratante com vitamina E, sua fórmula protege sem ressecar a pele. Sua fragrância destaca as notas amadeiradas e frescas, inspiradas no De Parfum Natura Homem Elo.

Sabonete em Barra Para Corpo e Barbear Natura Homem Elo – 110g/barra (R$32,90)

Com fragrância amadeirada refrescante, o sabonete limpa e perfuma o corpo, além de facilitar o deslize da lâmina ao barbear, mantendo a hidratação natural da pele. Conteúdo: caixa com 3 unidades de 110g cada.